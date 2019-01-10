Интимное омоложение: виды деликатной процедуры

Чтобы всегда оставаться молодой и красивый важно следить не только за лицом и фигурой. К услугам интимного омоложения прибегают многие представительницы прекрасного пола. Редакция Passion.ru подготовила для вас топ-5 процедур, который позволят добиться желанного результата.

Интимный пилинг

Интимный пилинг — процедура, которая позволит омолодить и осветлить кожу интимных зон. Приятным бонусом станет еще то, что пилинг приостановит рост нежелательных волос. Если кожа в интимных местах потеряла упругость, и появляется пигментация, то эта процедура исправит неприятную ситуацию. Пилинг быстро вернет подтянутость и упругость кожи в зоне бикини и избавит от пигментных пятен. Основная задача интимного отбеливания с помощью данной процедуры — осветление и очищение кожных покровов. Также происходит активизация обмена веществ и усиление циркуляции крови в тканях интимной области.

Процедура проводится всего один раз. Однако, ее необходимо повторять 1-2 раза в полгода для поддержания результата. Оценить использование пилинга можно уже через 3-7 дней, после полного восстановления кожи. Вы заметите, как кожа в интимных местах стала упругой и подтянутой, а пигментация исчезла.

Интимное омоложение филлерами

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты можно колоть не только в губы или лицо. Они также широко применяются и для инъекций в интимной зоне. Препараты в данном случае используются более плотные. Благодаря контурной пластике удается уменьшить вход во влагалище, увеличить объем больших половых губ и точку G. Процедура проводится под местной анестезией и занимает совсем немного времени. Инъекции безболезненные, поэтому вы едва почувствуете какой-либо дискомфорт. Оценить результат можно уже в течение пары недель.

Частота процедуры зависит от вашей сексуальной жизни: чем более активно вы ее ведёте, тем быстрее расщепляется филлер. В среднем эффекта от одной процедуры хватает на 6-12 месяцев. Результат после инъекций подарит новые сексуальные ощущения, и даже, возможно, увеличит количество оргазмов.

Лазерное интимное омоложение

Еще один популярный вариант среди процедур интимной косметологии — омоложение зоны бикини с помощью лазера. Это одна из самых современных методик омоложения и коррекции на сегодняшний день. Для воздействия на интимную зону используется так называемый аблятивный лазер СО2. Во время сеанса используются такие же лазерные лучи, как и при омоложении различных зон лица и тела. Процедура запускает процессы обновления силами самого организма. Метод не влечет за собой неприятных последствий и безболезнен. Благодаря лазерному воздействию стимулируется процесс образования коллагена, отвечающего за эластичность и прочность кожи и слизистой оболочки в интимной зоне.

Стерильная насадка вводится во влагалище, которое равномерно обрабатывается лазерной энергией. После процедуры наносится увлажняющий гель. Лазерное омоложение проводится быстро и занимает не более 20 минут. Во время процедуры кожа практически не травмируется, но чуть позже начинает шелушиться и постепенно обновляется.

Результат можно оценить примерно через 5 дней. За этот период стенки влагалища сужаются, возвращается чувствительность. В течение недели после лазерного омоложения рекомендуется воздержаться от секса, посещения бани, сауны и бассейна. С профилактической целью достаточно сделать 1-2 процедуры, для лечения рекомендуется курс из 3-4 процедур с интервалом в 4-6 недель.

Интимное омоложение лазером имеет множество бонусов. Происходит сужение влагалища, обновление слизистой оболочки, визуального уплотнения половых губ. Более того, данную процедуру рекомендуют женщинам, столкнувшимся с проблемой недержания мочи, которая может возникнуть после рождения малыша. Вдобавок, интимное омоложение лазером позволит повысить качество сексуальной жизни и усилить ощущения.

Плазмолифтинг или PRP-терапия

Для профилактики возрастных изменений отлично подойдет плазмолифтинг или PRP-терапия. Процедура состоит в следующем: в интимную область вводится собственная плазма крови, обогащенная тромбоцитами. Считается, что при увеличении концентрации тромбоцитов в плазме, она приобретает биостимулирующие свойства. PRP-терапия стимулирует фибробласты — особые клетки кожи — к синтезу коллагена и эластина. В результате повышается упругость кожи в интимных местах. Плазмолифтинг зоны бикини проводится так же, как и для области лица. Для этого используется кремовая анестезия, далее вводится подготовленная плазма крови. Для достижения желанного результата PRP-терапия делается курсом из 5-7 процедур.

Биоревитализация

Многие востребованные процедуры для лица применяются и для интимных зон. Биоревитализация увлажняет слизистую влагалища и наружных половых органов. С возрастом слизистая в этой зоне истончается из-за снижения синтеза эстрогенов. Основные показания к процедуре — это сухость и неприятные дискомфортные ощущения во время секса. Кстати, многие женщины прибегают к биоревитализации для профилактики, чтобы не допускать подобных проявлений. Помимо увлажняющего эффекта, данные инъекции улучшают микроциркуляцию и обновление слизистой. Инъекция проводится под местной анестезией, обычно курсом из 5-7 процедур с интервалом в неделю.