«Волосатый январь»: женщины отказываются от бритвы

Британская студентка Лора Джексон, возмутившись современными стандартами красоты, запустила в соцсетях флешмоб под хештэгом #JanuHairy, или "Волосатый январь", если переводить близко к тексту. На акцию обратили внимание британские СМИ.

Девушка призвала женщин всего мира переступить через многолетнюю привычку и отказаться от бритья волос по всему телу в течение января. Во флешмобе уже приняли участие более семи тысяч женщин, и их число продолжает расти. Сама же Лора утверждает, что не бреет волосы с мая и ей все нравится. Она уверена, что такой шаг позволит женщинам начать себя принимать такими, какие есть, без оглядки на стереотипы, сложившиеся в обществе. Лора считает, что женщины остаются сексуальными и притягательными вне зависимости от того, насколько гладкая у них кожа.

В нашей галерее — фото решительных красавиц, которые наконец решились отращивать волосы по всему телу.