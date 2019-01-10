Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Волосатый январь»: женщины отказываются от бритвы 

Рамблер 1 час назад
Британская студентка Лора Джексон, возмутившись современными стандартами красоты, запустила в соцсетях флешмоб под хештэгом #JanuHairy, или "Волосатый январь", если переводить близко к тексту. На акцию обратили внимание британские СМИ.
Девушка призвала женщин всего мира переступить через многолетнюю привычку и отказаться от бритья волос по всему телу в течение января. Во флешмобе уже приняли участие более семи тысяч женщин, и их число продолжает расти. Сама же Лора утверждает, что не бреет волосы с мая и ей все нравится. Она уверена, что такой шаг позволит женщинам начать себя принимать такими, какие есть, без оглядки на стереотипы, сложившиеся в обществе. Лора считает, что женщины остаются сексуальными и притягательными вне зависимости от того, насколько гладкая у них кожа.
В нашей галерее — фото решительных красавиц, которые наконец решились отращивать волосы по всему телу.
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый богатый человек мира разводится с женой
10 фраз, которые провалят любое собеседование
Топ-7 самых глупых женских ляпов в постели
Клей на голове и другие безумия модных дизайнеров
«Как вернуть мужа после моей измены?»15
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
04:53
Почему менялись солисты в группе «Браво»
Звёзды
04:48
Знаменитости, которых открыла «Утренняя звезда»
Звёзды
11:50
Как менялись «Мисс Мира» с 1951 по 2018 годы
Красота
04:37
Российские звездные отцы-одиночки
Звёзды Дети
03:20
Что пациенты стесняются сказать психологу
Психология
04:04
Судьба тройняшек, от которых отказались при родах
Дети
00:15
«Жуть, мумия»: Гагарина напугала фанатов внешностью
Звёзды В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение