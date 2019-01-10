Как менялись «Мисс Мира» с 1951 по 2018 годы

В 1951 году в Лондоне впервые прошёл конкурс «Мисс Мира». Изначально это была разовая акция, посвящённая рекламе купальников, но после появления в США конкурса-конкурента «Мисс Вселенная» «Мисс Мира» стал ежегодным. Корону конкурса чаще всего получали представительницы Венесуэлы, а россиянкам победа одержать удалось лишь дважды: в 1992 году корона досталась Юлии Курочкиной , а в 2008 «Мисс Мира» стала Ксения Сухинова.

За годы существования конкура неоднократно поменялись идеалы красоты, поэтому в разные десятилетия судьи отдавали предпочтения девушкам с определёнными параметрами. Смотрите ролик и узнайте, какими были «Мисс Мира» с 1951 по 2018 годы.