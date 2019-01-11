Как понять какого типа у вас кожа

Каждому важно знать, какой у него тип кожи лица. Эта характеристика учитывается при выборе ухода. Только идеально подобранные средства отлично справляются с поставленными перед ними задачами.

Основных типов кожи — четыре: нормальная, сухая, жирная и комбинированная (смешанная). Это деление зависит от следующих параметров: темпов отмирания и ороговения клеток, скорости чешуйчатого отшелушивания, потери воды, интенсивности выделения кожного сала и потоотделения.

Нормальная кожа

Нормальная кожа встречается крайне редко, потому что не доставляет дискомфорта вне зависимости от времени года и фазы менструального цикла. У женщин с таким типом нет необходимости обращаться к косметологу. Кожа матовая и эластичная, из-за хорошего кровоснабжения имеет ровный тон. На ней отсутствуют видимые изменения и жирный блеск, поры едва заметны. Обладательницы нормальной кожи часто не уделяют внимание уходу, поэтому со временем она становится чувствительной.

Также наружный покров этого типа подвержен преждевременному старению. Предотвратить увядание поможет косметика, обеспечивающая защиту до агрессивных факторов, в том числе ультрафиолета.

Сухая кожа

Сухую кожу отличает наличие шелушений и микротрещин. Сало— и потоотделение снижено, поэтому ей не страшен жирный блеск. Женщин с этим типом после умывания и во время изменений погоды нередко беспокоит ощущение стянутости и покалывания. Сухая кожа до достижения женщиной 25-летнего возраста нисколько не выдаёт себя — она свежая, эластичная и здоровая. Затем возникают проблемы: появляются мимические морщины, понижается упругость мягких тканей, изменяется овал лица.

Существует такое понятие, как «приобретённая сухая кожа». Она формируется при воздействии высоких температур, ветра, влажности, ультрафиолетового облучения. Негативно сказывается на её состоянии уход с использованием агрессивных средств, неоднократные косметологические процедуры: пилинг, лазерная шлифовка.

Обладательницам сухой кожи стоит акцентироваться на бережном очищении с помощью кремов или эмульсий. В качестве тоника лучше использовать травяную настойку. Питание обеспечат плотные средства на жирной основе, в составе которых присутствуют гиалуроновая кислота, масло авокадо, оливы. Важно, чтобы крем содержал SPF-фильтры.

Жирная кожа

Жирную кожу проще всего распознать по повышенной сальности и расширенным порам. Обладательницы этого типа часто страдают закупоркой сальных протоков чёрными точками. Клинически жирную кожу отличает ещё и наличие воспалительных акне. В молодости уход за таким наружным покровом требует особого внимания. Несмотря на ряд недостатков, жирная кожа имеет значительное преимущество: она не склонна к появлению мимических морщин.

Этот тип требует более частого очищения в отличие от остальных. Подойдут мягкие гели и пенки, не лишней будет мягкая щётка для лица. По утрам умываться рекомендуется холодной водой, которая сужает поры и уменьшает сальность. Несколько раз в неделю стоит использовать пилинговые средства.

Комбинированная (смешанная) кожа

Смешанная кожа — самый распространённый тип. В ней сочетаются утолщённые участки, отличающиеся расширенными порами и жирным блеском, и истощённые шелушащиеся. Перед началом менструального цикла обладательниц этого типа беспокоят чёрные точки и акне. Комбинированная кожа не склонна к преждевременному старению, но требует особого ухода в молодом возрасте. Для этого подойдут те же средства, что и для жирного типа.