Секреты женской красоты от пластических хирургов

К сожалению, липосакция не сделает вас худой. А что насчет целлюлита?

К сожалению, для исправления целлюлита надежных средств не существует

«Когда мои знакомые спрашивают меня, можно ли что-нибудь сделать с их целлюлитом, я вынужден отвечать отказом. Популярное лечение с применением инвазивного лазера стоит несколько тысяч долларов. При этом есть риск, незначительный, но есть, занести инфекцию, а результаты такого лечения выглядят не очень впечатляюще. Лучше потратьте эти деньги на хорошее питание и тренажерный зал»,

— признается доктор медицинских наук, член Американского совета пластических хирургов, пластический хирург из Мэриленда Барри Коэн.

Спите на спине

Это лучшее, что вы можете сделать для вашего лица. Если вы спите на боку или животе каждую ночь, у вас будут более глубокие мимические морщины, особенно вокруг губ. А поскольку вы все равно ворочаетесь во сне, то замените ваши наволочки из хлопка на гладкую ткань, шелковую или атласную, которые не будут служить абразивом для кожи вашего лица. Так советует Эдвард Фарриор, пластический хирург из Флориды, экс-президент Американской академии лицевой и пластической хирургии.

Иногда хирурги думают, что вы чокнулись

Эдвин Уильямс, специалист по челюстно-лицевой пластической хирургии, действующий президент Американской академии лицевой и пластической хирургии: «Ко мне часто обращаются с вопросом, не нужно ли им что-нибудь подправить „вот здесь и вот здесь“, когда это совершенно не требуется. Кто-то переживает из-за горбинки на носу, кто-то из-за слегка оттопыренных ушей. При этом, никто, кроме самого владельца этих „изъянов“ в жизни не заметит. Самое смешное, что когда я спрашиваю, не видят ли они в моем лице каких-то дефектов, им приходится приглядываться, и они ничего не находят. А у меня ассиметричная нижняя челюсть, причем на пару сантиметров ассиметричная. Люди, перестаньте мучить себя, никому в реальности нет дела до вашего лица».

Пластика живота — это серьезная операция

Анурет К. Баджай, доктор медицинских наук, Оклахома-Сити:

«Сейчас становится популярным после родов прибегать к хирургам с просьбой подтянуть живот и убрать излишки жира внизу живота. Но нужно понимать, что это не делается по мановению волшебной палочки. После операции вам придется ходить с отеками не меньше месяца, а то и двух, а шрамы сойдут примерно через год. Тренажерный зал вернет вас в форму за это же время, или даже быстрее».

Выбрать себе грудь из каталога

Энн Тейлор, доцент кафедры пластической хирургии в Университете штата Огайо:

«Обожаю, когда ко мне приходят с журналом и показывают на модель: «Хочу грудь как у нее». Да, импланты можно выбрать любые, но надо учитывать особенности телосложения. Ваша грудь будет выглядеть копией груди вашей подруги или какой-нибудь звезды только при условии, что и остальные пропорции тела у вас совпадают».

Хватит курить и загорать

Эдвин Уильямс, доктор медицинских наук:

«У меня была пациентка, обратившаяся за сложной пластикой лица. Я сказал ей, что не возьмусь, пока он не бросит курить и после этого не пройдет хотя бы полгода. Когда она снова пришла ко мне, мы вместе с ней обнаружили, что половины процедур ей больше не требуется. Кожа сама начала возвращаться в нормальное состояние. Ровно то же самое я могу сказать о любительницах бронзового загара. Солнечные лучи, как и никотин, старят вашу кожу. Видимая разница между курящей и загорающей женщиной и той, которая этого избегает, будет составлять около 10 лет, даже если они ровесницы».

Липосакция никогда не заменит спортзал

Скотт Бредли Глассберг, президент Американского общества пластических хирургов: