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Зеленый цвет волос помог реализовать мечту 

Рамблер 1 час назад
Быть красивой хочется любой женщине вне зависимости от возраста. Бразильянка Алайде Менна Баррето всегда мечтала изменить цвет волос, но никак не решалась отправиться к парикмахеру. Сначала красить волосы ей запрещали родители, потом этому противился муж. Сейчас женщине 80, она некоторое время назад овдовела. Оправившись от потери, Алайда пришла к выводу, что наконец-то настало время перемен и отправилась к стилисту. Девушка выбрала для клиентки яркий зелёный цвет, и это стало для дамы сюрпризом. Впрочем, новая шевелюра привела старушку в восторг, она с нескрываемой радостью смотрелась в зеркало. Имидж бабули оценил и её 21-летний внук, который сказал, что теперь бабушка, видимо, будет менять цвет волос каждый месяц.
Красота , Видео
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