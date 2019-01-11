Найдены идеальные пропорции женской груди

Пластический хирург из Великобритании Патрик Маллуччи решил положить конец разногласиям по поводу совершенной формы женской груди и на основании исследований, которые длились больше года, вывел идеальную пропорцию.

Результаты своей работы он представил на Лондонской международной конференции пластических хирургов: «Я исследовал форму груди не одной сотни девушек-моделей, а также обычных женщин, обладающих красивой грудью. И потратил немало времени на вычисление пропорций, которые заложены в эту красоту. Результаты позволили мне сформировать шаблон, который может применять любой пластический хирург. Итак, идеальное соотношение — 45 к 55». Суть формулы Патрика Маллуччи — в расположении соска: он должен находиться не в самой серединке, а на отметке 45% от полного размера груди, считая сверху (естественно, остальные 55% приходятся на нижнюю часть молочной железы). Именно к таким пропорциям, по мнению доктора Маллуччи, должны стремиться все пластические хирурги. «Размер же груди имеет гораздо меньшее значение», — заключает он.