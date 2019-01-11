Как появилась губная помада

Каждая женщина хоть раз в своей жизни пользовалась этим видом декоративной косметики. WomanHit.ru предлагает вместе проследить эволюцию главной «подружки» от косметического мира

Наверное, самый популярный вид декоративной косметики — губная помада. Неудивительно, что женщины скупают ее в таких количествах. Ученые подсчитали, что женщина съедает три килограмма помады за всю жизнь, что интересно — мужчина съедает в несколько раз больше. С губ женщин, естественно. Мы предлагаем вам узнать историю это поистине женского продукта.

Популярна теория, что губную помаду изобрела древнеегипетская царица Клеопатра. Версия, конечно, захватывающая, но специалисты с ней не согласны. По данным историков, первые попытки украсить губы были предприняты доисторическими женщинами в ледниковом периоде. Да, уже в то время женщинам хотелось внимания.

Древние женщины использовали для приготовления помады красящие вещества и стебли растений. Конечно, такой состав долго на губах не держался.

Во времена правления фараонов помада была неизменным атрибутом, сопровождавшим знатную женщину на тот свет, чтобы после смерти она могла выглядеть прекрасно. Интересный факт: в Древнем Египте помада использовалась не для придания объема губам, а наоборот — для их уменьшения. Именно в то время большое распространение начали получать темные оттенки, делающие губы тоньше.

В античные времена, когда «балом правили» белила со ртутью, помада не сдавала позиций. Но в эту эпоху популярным оттенком был коричневый.

В Греции и Риме помада обрела новою жизнь: в нее стали добавлять больше компонентов, например, глину.

Однако в средневековой Европе такому женскому аксессуару были не рады. Церковь считала помаду дьявольским продуктом, а тех, кто ей пользуется — его приспешниками. Находились смелые женщины, которые тайно приобретали помаду и ухитрялись ей пользоваться, не боясь гнева церкви.

Эпоха Возрождения была благоприятным временем для женщин, желающих украсить себя. Другое дело, что прекрасный пол перебарщивал с количеством косметики, но это было только на руку производителям. В это время палитра оттенков стала значительно шире.

Косметика стала настолько распространенным явлением, что в Англии 17-го века приняли закон: если муж после свадьбы увидит жену без косметики и она окажется не настолько прекрасна, как до замужества, он может потребовать развода.

Французское общество ввело новое правило: помадой могут пользоваться только мужчины, чтобы выделять губы на фоне белого лица. Хорошо, что это правило ушло вместе со смертью Людовика XVI. Женщины получили доступ к косметике только в 19-м веке, и то ей могли пользоваться актрисы, репутация которых была на самом низком уровне. Женщины среднего достатка считали помаду вульгарным продуктом.

Однако в конце 19-го века страсти поулеглись, и доступ к помаде получили женщины всех слоев общества.

Именно французам принадлежит идея сделать помаду ароматной. Для этого был использован экстракт винограда. К началу 20-го столетия помада вошла в косметичку каждой уважающей себя француженки. Но триумфом долгое время игнорируемого косметического средства стала выставка в Нидерландах в 1903 году, после чего помада получила признание женщин со всего мира.

Марлен Дитрих, Огромную роль в популяризации помады сыграл кинематограф. «Великий немой» открыл миру моду на белое лицо с огромными горящими глазами и не то что подкрашенным, а прямо-таки нарисованным ртом цвета самого спелого винограда. Грета Гарбо Джоан Кроуфорд — звезды черно-белого кино — стали законодательницами «модных губ», миллионы женщин во всем мире старались походить на них.

С появлением кинематографа, изначально черно-белого, большое распространение получила темная помада, преимущественно красных оттенков. Менялся только способ нанесения для придания губам определенной формы. Все началось с классической формы, которую называли «Бутон розы». Эту форму ввел в моду голливудский визажист Макс Фактор. Затем последовала череда экспериментов с формой: от «припухших» губ до четко очерченных.

Все это время производители пытались найти способ сделать помаду более устойчивой. Этот «подвиг» совершил Макс Фактор-младший, который путем добавления различных синтетических компонентов добился относительной устойчивости помады. Теперь женщины могли целоваться, не опасаясь за макияж.

Во времена Второй мировой войны производство помады сократилось из-за отсутствия нужных масел, но женщины все равно продолжали ей пользоваться, тем самым придавая себе уверенности.

Начиная с 70-х годов цветовая палитра росла и изменялась: появились «нюдовые» оттенки, через десять лет в эпоху панка и рока популярность завоевала темно-фиолетовая помада, правда, мода на нее прошла, но в наше время этот оттенок довольно популярен среди смелых барышень.

Сегодня помада превратилась в модный аксессуар. Большое значение придается футляру: если женщина достает золотистый тюбик известной марки, она подчеркивает свой статус.

Мы настоятельно рекомендуем иметь хотя бы несколько оттенков в косметичке. Поверьте, помада может пригодиться в самый неожиданный момент!