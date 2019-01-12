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Как правильно ухаживать за кожей лица в 50+ 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Опытные специалисты рекомендуют подходить к проблеме изменения кожи лица после 50 лет комплексно.
Во первых, необходимо внимательно следить за питанием, соблюдать питьевой режим и уделять внимание физической активности.
Постарайтесь значительно сократить жиры, с которыми организм в этом возрасте уже не в состоянии справляться. Периодически проводите разгрузочные дни и чистку кишечника (желательно, после консультации со специалистом). Пейте побольше очищенной воды каждый день. Употребление кофе и чая лучше максимально сократить. Кроме того, важна физическая активность, хотя бы минимальная. Например, отлично подойдет 20-ти минутная зарядка по утрам или ежедневные прогулки на свежем воздухе.
А во-вторых, важно уделить внимание уходу за собой. Вообще, домашний уход за лицом должен стать такой же рутиной, как и чистка зубов, но также важно периодически посещать косметолога, который порекомендует вам определенные процедуры, подходящие вашему возрасту.
Итак, что вы можете сделать самостоятельно:
  • чтобы очистить кожу, используйте лосьон или молочко с алоэ или огуречным соком и легкие пенки с гиалуроновой кислотой и коллагеном. Попробуйте метод контрастного умывания, он помогает сохранять кожу в тонусе;
  • повысить упругость кожи в домашних условиях можно с помощью различных натуральных масок с желатином или крахмалом, они являются источником природного коллагена, который необходим коже;
  • по крайней мере раз в неделю необходимо убирать ороговевшую кожу. Скраб должен быть легким, его частицы не должны быть слишком грубыми. Попробуйте сделать его самостоятельно, используя молотый кофе;
  • помните о регулярном увлажнении кожи: необходимо правильно подобрать себе увлажняющий крем, а также пользоваться увлажняющими масками и термальной водой.
  • декоративную косметику используйте по минимуму и не забывайте ее смывать.
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