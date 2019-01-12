Как правильно ухаживать за кожей лица в 50+

Опытные специалисты рекомендуют подходить к проблеме изменения кожи лица после 50 лет комплексно.

Во первых, необходимо внимательно следить за питанием, соблюдать питьевой режим и уделять внимание физической активности.

Постарайтесь значительно сократить жиры, с которыми организм в этом возрасте уже не в состоянии справляться. Периодически проводите разгрузочные дни и чистку кишечника (желательно, после консультации со специалистом). Пейте побольше очищенной воды каждый день. Употребление кофе и чая лучше максимально сократить. Кроме того, важна физическая активность, хотя бы минимальная. Например, отлично подойдет 20-ти минутная зарядка по утрам или ежедневные прогулки на свежем воздухе.

А во-вторых, важно уделить внимание уходу за собой. Вообще, домашний уход за лицом должен стать такой же рутиной, как и чистка зубов, но также важно периодически посещать косметолога, который порекомендует вам определенные процедуры, подходящие вашему возрасту.