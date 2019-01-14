Бьюти-средства для тех, кто вернулся из жарких стран

Если вы провели зимние праздники под теплым солнышком, то эти советы бьюти-отдела WomanHit.ru — для вас Возвратившись из отпуска, вы обнаруживаете 500 писем в почтовом ящике, слой пыли на книжных полках и абсолютную неготовность портфеля ребенка к школе. Но есть еще несколько дел, которые вам предстоит сделать, — успокоить кожу и волосы, пережившие солнечный стресс, сбросить набранные пару килограммов и постараться продлить себе лето.

Отшелушить и увлажнить

Солнце, море, ветер — все эти факторы сообща приводят к утолщению рогового слоя кожи. Даже несмотря на то, что лицо выглядит загоревшим и отдохнувшим, мы жалуемся на чувство сухости, стянутости. Первое, что нужно сделать, — провести мягкое отшелушивание, иначе увлажняющие и восстанавливающие средства будут действовать только вполсилы.

Следом проведите ревизию своей косметички. Отдавайте предпочтение разнообразным увлажняющим кремам. Внимательно изучайте состав. Если видите, что в креме содержится гиалуроновая кислота, это именно то, что вам нужно. Доказано: одна молекула гиалуроновой кислоты способна удержать 500 молекул воды. Также в любом увлажняющем креме будут нелишними Д-Пантенол (участвует в биосинтезе, успокаивает кожу, увлажняет ее, снимает зуд, разглаживает морщины, защищает кожу от неблагоприятных факторов) и аллантоин (смягчает роговой слой, стимулирует удаление отмерших клеток, успокаивает кожу после солнечных ожогов, механического или химического раздражения). Все эти три компонента содержатся в Dr.Stern Гиалуроновом геле для лица ультраувлажняющим с аллантоином и Д-Пантенолом.

Комплексное действие ультраувлажняющего гиалуронового геля обеспечит интенсивное восстановление кожи, дополнительно оказывая антивозрастной эффект — способствуя разглаживанию мелких морщин и профилактике их образования. Этот крем очень быстро впитывается, не оставляя блеска. Его также можно смело использовать в качестве основы под макияж.

Вылечить волосы

Некоторым девушкам во время отпуска солнце так сильно печет голову, что с ними случается приступ амнезии: они забывают про кепку и защитный спрей для волос. Дома память возвращается, но с волосами — сухими и пористыми, как пакля, — уже ничего не поделаешь. Но мы знаем, что делать с такими «нарушительницами режима». Смело берите на вооружение премиальную линию FIBER INFUSION с кератином от Londa Professional. Она состоит из трех продуктов, которые отлично дополняют друг друга.

Средство для укрепления стержня волоса изнутри Fiber Infusion всего за пять минут восстанавливает и укрепляет стержень волоса. Шампунь с кератином мягко очищает и идеально подготавливает волосы к глубокому восстановлению с использованием средств линии Fiber Infusion. А профессиональное восстанавливающее средство с кератином реконструирует травмированные волосы и помогает защитить их от повреждения в результате расчесывания.

Позаботиться о фигуре

На отдыхе, чего уже скрывать, многие из нас позволяют себе то, мимо чего дома проходят стороной. Речь — о еде. Даже те, кто равнодушен к сладкому, в отпуске вдруг принимаются дегустировать десерты. Ну а о размерах порций, которые обычно подаются в заграничных ресторанах, и вовсе стоит помолчать. Поэтому даже если вы ежедневно делали заплывы в море или бассейне, следы новогодних излишеств в любом случае предательски дают о себе знать парой-тройкой лишних сантиметров.

Поэтому по приезду домой порой так необходимы SOS-мероприятия. Если есть возможность, обязательно пройдите 5—10 аппаратных процедур, которые подтянут кожу и приведут ее в тонус. Но и свой ежедневный рацион стоит пересмотреть. Например, вместо привычной чашечки кофе со сливками выпивайте зеленый чай. Если же без кофе проснуться никак не удается, то замените обычный черный на зеленый. Он отличается тем, что создан из зерен зеленого, то есть не подвергавшегося термической обработке кофе.

А у зеленого кофе Qafe Green Coffee от QNET также в составе пребиотик Nutriose, который стимулирует рост полезных микроорганизмов в кишечнике. Его получают из натуральных растительных экстрактов пшеницы и кукурузы. Попадая в организм, Nutriose®в составе Qafe Green Coffee усиливает чувство сытости и заполнения желудка. Сочетание полезных компонентов дополняют приятный аромат и сбалансированный вкус, что делает Qafe Green Coffee от QNET настоящей находкой для ценителей бодрящих горячих напитков.

Сменить аромат

Дизайнер Майкл Корс, помнится, как-то сказал: «Если вам хочется пахнуть фруктами в декабре или амброй в самый жаркий день года — пожалуйста». Погода больше не диктует выбор духов, и зима на календаре никак не означает, что отныне вы обязаны пользоваться тяжелыми терпкими ароматами, согревающими как кашемировый свитер. Напротив, легкий солнечный запах — отличный шанс продлить отпуск или хотя бы воспоминания о нем. Отличный выбор — новый женский аромат ARMAND BASI IN FLOWERS, покоряющий своим очарованием.

Пирамида этого аромата вращается вокруг сиреневого — цвета, связанного с элегантностью, красотой и изысканностью. Мягкий, обволакивающий и теплый тон, радостный и женственный. В целом композиция свежая, игривая и цветочная. В верхних нотах представлена весенняя свежесть, рожденная из фруктовой корзины, где явно ощущаются маракуйя, груша, бергамот. В нотах сердца распускаются цветы, пробужденные весенним порывом — пионы и ландыши, а также безупречный букет роз, вечный символ любви и роскоши, наполненный глубокими насыщенными оттенками. В базовых нотах ароматы ванили и мускуса придают тонкий и изысканный финальный штрих композиции.