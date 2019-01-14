«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса

Изысканный и в прямом смысле слова драгоценный рекорд установила ювелирная компания Rosendorff Diamonds в австралийском городе Перте. В честь пятидесятилетия компании визажистка Клэр Мак сделала необычный макияж модели Чарли Октавии.

@claremacmua

Девушка стала обладетельницей настоящих бриллиантовых губ. Сначала Клэр нанесла на губы черную матовую помаду, а потом приклеила 126 алмазов с помощью клея для накладных ресниц. Визажистка потратила почти два с половиной часа на свою работу.

Общий вес бриллиантов составил почти 23 карата, а суммарная стоимость — 540 тысяч долларов США.

Разумеется, на мероприятии, где и был зафиксирован рекорд самых дорогих губ, присутствовали сотрудники полиции, чтобы присмотреть за алмазами. Сразу после официальной регистрации модель уехала в хранилище, где глава компании Крейг Розендорф лично удалил все бриллианты с губ девушки.