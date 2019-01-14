Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса 

Рамблер 4 часа назад
Изысканный и в прямом смысле слова драгоценный рекорд установила ювелирная компания Rosendorff Diamonds в австралийском городе Перте. В честь пятидесятилетия компании визажистка Клэр Мак сделала необычный макияж модели Чарли Октавии.
@claremacmua
Девушка стала обладетельницей настоящих бриллиантовых губ. Сначала Клэр нанесла на губы черную матовую помаду, а потом приклеила 126 алмазов с помощью клея для накладных ресниц. Визажистка потратила почти два с половиной часа на свою работу.
Общий вес бриллиантов составил почти 23 карата, а суммарная стоимость — 540 тысяч долларов США.
Разумеется, на мероприятии, где и был зафиксирован рекорд самых дорогих губ, присутствовали сотрудники полиции, чтобы присмотреть за алмазами. Сразу после официальной регистрации модель уехала в хранилище, где глава компании Крейг Розендорф лично удалил все бриллианты с губ девушки.
Красота , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 непростительных ошибок в воспитании ребенка
С содой и «Звездочкой»: придуманные коллаборации
10 российских актрис, которые не стареют18
Лучшее лекарство для женщины — запах любимого1
Что полезнее: сауна или русская баня1
Видео
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
11:30
Что делать, если вы почувствовали запах газа
Дом и сад
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
10:08
Привычки, меняющие жизнь
Психология Здоровье
04:42
Жизнь до славы: кем работали русские звезды
Звёзды
05:20
Чем заплатили за славу популярные ведущие 90-х
Звёзды
04:44
Звезды-одногодки: кто выглядит лучше
Звёзды Красота
00:28
Сколько пива наливают в разные бокалы в ресторанах
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение