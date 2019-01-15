Самые модные оттенки волос этой зимы

Зима — идеальное время для смены имиджа. Разнообразить свой повседневный образ вам поможет модное окрашивание. Редакция Passion.ru вместе с топ-стилистом Михаилом Золотаревым собрала самые актуальные тренды в колористике. Подробнее о каждом читайте в нашем материале!

Серебро в волосах

Холодное окрашивание со стальным отливом продолжает быть на пике популярности и скоро станет классикой. Ультрамодный холодный блонд, уходящий в сияющее перламутровое серебро, — объект желания многих женщин. Чтобы достичь такого благородного чистого оттенка, вам придется провести в кресле стилиста не один час и обесцветить волосы до состояния белого полотна, однако результат, определенно, стоит затраченных усилий.

Естевенный Nude

Этот тренд пришел из мира визажа. Речь идет о натуральных нюдовых оттенках: от светло русых до светло-каштановых. Главный плюс этого окрашивания в том, что оттенки максимально приближены к натуральному цвету волос. Nude — это мягкость, натуральность и естественность, которые всегда в моде. Особенно актуален этот тренд для тех, кто не готов на кардинальную смену имиджа, но при этом хочет добавить глубины своему натуральному цвету волос.

Белее снега

Осветленные практически до белого цвета волосы — тренд, который пришел к нам из Голливуда. Именно такому виду окрашивания отдают предпочтение Кайли Дженнер, Дженнифер Лоуренс Кара Делевинь . Снежные волосы уже стали визитной карточкой и таких русских звезд, как Анастасия Ивлеева и Алена Шишкова.

Кстати, селебрити не стесняются ни желтизны, ни отросших корней — не исключено, что «демократизация блонда» тоже пойдет в народ. Можно сделать как тотальное осветление, так и отдельные белые пряди.

Лучшие средства для ухода за осветленными волосами, которые помогут сохранить идеальный блонд в домашних условиях, уже ждут вас в нашей галерее!

Макияж волос

Цветные пряди — это больше не история про подростков и креативную молодежь. Теперь их делают все, от программистов до зрелых женщин. Это не обязательно должны быть зеленые, синие волосы: в тренде розовые, персиковые оттенки. Вариации могут быть разные: «свои» корни и яркие концы, отдельно прокрашенные цветные пряди или переходы от темных корней к цветным концам. Средств для «макияжа волос» море, главное, чтобы выбранный вами вариант не пачкал одежду. Если вы пока не готовы на кардинальную смену имиджа, попробуйте продукты, которые смываются после первого же мытья.