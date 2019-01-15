Как похудеть уже после первого месяца тренировок

После новогодних каникул можно запросто набрать лишние килограммы. Тренер Камилла Акерберг рассказала, как начать год со здорового образа жизни и уменьшить свой вес уже через месяц после начала тренировок.

Следите за питанием

Продукты с высоким содержанием белков, клетчатки и медленных углеводов помогут вам быстрее прийти в форму во время тренировок. Также не забывайте про воду. Достаточное количество жидкости в организме увеличивает скорость метаболизма. Помните: без правильного питания ваши старания будут практически безрезультатны.

Составьте план тренировки

С точным планом тренировки вы быстрее достигните цели и будете точно знать, какие упражнения вам делать, когда вы придете в спортзал. Такой подход заметно увеличит эффективность ваших тренировок.

Не переусердствуйте

Не нужно тренироваться на износ. Делайте упражнения так, чтобы у вас оставались силы. Вы можете посещать спорт зал 2-3 раза в неделю, а в остальное время давать организму передышку. Но при этом не забывайте про диету.

Ставьте себе реальные цели

Оценивайте реально свои силы. Не пытайтесь сделать много и сразу. Начните постепенно свой путь к красивой фигуре и крепкому здоровью.

Ищите вдохновение без гаджетов

Говорите больше с друзьями, читайте книги и занимайтесь своим любимым хобби, но не в ущерб тренировкам.

Расскажите друзьям о своих целях

Если друзья, родные и близкие будут знать о ваших целях, то тогда вы захотите добиться большего и не остановитесь на полпути.

Не забывайте про силовые тренировки

Не превращайте все ваши занятия в спортзале исключительно в кардиотренировки. Силовые упражнения являются наиболее эффективными после кардио.

Мотивируйте себя

Почаще напоминайте себе, почему вы решили ходить в спортзал и заняться своим здоровьем.

Что еще можно сделать, чтобы помочь своему организму во время похудения?

Мы попросили сертифицированного инструктора по йоге Анжелу Бабенко дать несколько полезных советов:

Соблюдайте режим дня: постарайтесь засыпать до 23.00

Чтобы тренировки были эффективными, мышцам необходимо восстанавливаться, а этот процесс происходит в основном ночью. Именно тогда вырабатывается соматотропный гормон или гормон роста, который активно влияет на процессы регенерации соединительной ткани. Самое большое количество гормона роста выделяется примерно с 23:00 (спустя час после засыпания) и только при полноценном сне. Планируя свои тренировки, помните о необходимом восстановлении.

Не наедайтесь на ночь

Последний полноценный прием пищи должен быть не позже 19.00. Лучше исключить из вечернего рациона быстрые углеводы и жирные продукты. По возможности откажитесь от сладкого на ночь, это будет способствовать выработке восстанавливающего гормона роста.

Важно: если у вас есть есть хронические заболевания или проблемы с ЖКТ, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем следовать каким-либо рекомендациям по питанию.

Не поддавайтесь стрессу

Постоянный стресс негативно влияет на сброс веса, поскольку организм в таком состоянии вырабатывает слишком много глюкозы. Эта глюкоза "архивируется" в форме жира, так как в молекуле жира содержится больше энергии. Это логично, ведь во время стресса активируется целая цепочка физиологических процессов, а также рефлекторная реакция «бей или беги», которая раньше отвечала за наше выживание. А чтобы выжить, нужно много энергии.

Если вы все же попали в стрессовую ситуацию (что в нашей жизни — обычное дело), нормализовать нервную систему поможет техника "удлинение выдоха". Длинный выдох способствует активизации парасимпатической нервной системы, которая отвечает за снижение уровня напряжения.

Попробуйте медитацию

Если у вас есть возможность, выделите пять минут для вечерней медитации. Сядьте ровно с прямой спиной (можно облокотиться на стену), закройте глаза. Положение ног не важно: можно оставить их прямыми или скрестить. Важно, чтобы положение было удобным, и в течение пяти минут вас не отвлекали посторонние ощущения в теле. Старайтесь ничего не контролировать, лишь спокойно дышать и наблюдать как "движется" ваше дыхание.

Не навредите

Начиная любую диету или приступая к новым упражнениям, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Особенно это важно при наличии любых хронических заболеваний, а также после недавно перенесенных воспалительных процессов.