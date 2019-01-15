Неоднозначные стандарты красоты

Говорить о красоте сложно, ведь то, что одному кажется привлекательным, для другого выглядит отталкивающим. У каждого народа свои представления об идеале красоты, и некоторые порой выглядят шокирующими. Например, в Японии в последние годы распространилась странная мода: подростки и девушки там предпочитают специально деформировать зубы так, чтобы верхние клыки стали выпирающими. Такой дефект нередко бывает у малышей из-за позднего появления молочных зубов, поэтому-то он и стал для японцев неким символом детскости. Кроме того, японцы считают, что выдающиеся клыки придают лицо кошачий вид.

О других стандартах красоты, которые вызывают недоумение, рассказывает видео.