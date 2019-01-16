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Что будет, если выпить испортившееся молоко

Названа страна с самыми красивыми женщинами в мире 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Эксперты портала Missology, специализирующегося на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины.
Он был составлен на основе достижений красавиц в международных конкурсах, таких как "Мисс мира", "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл".
Победителями оказались представительницы Венесуэлы, которые чаще других выигрывали в этих состязаниях. Например, в прошлом году венесуэлка Мария Веласко Гарсия стала "Мисс Интернешнл", а Стефани Гутьеррес заняла второе место на конкурсе "Мисс Вселенная". Их соотечественницы также регулярно добираются до финалов других престижных международных конкурсов.
На втором месте расположились филиппинки. В пятерку также вошли представительницы Мексики, Южной Африки и Вьетнама. В топ-20 попала и Беларусь, чьи красавицы расположились на 18-й строчке рейтинга.
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Красота , В мире , Латинская Америка , Мария Веласко
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