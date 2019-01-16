Названа страна с самыми красивыми женщинами в мире

Эксперты портала Missology, специализирующегося на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины.

Он был составлен на основе достижений красавиц в международных конкурсах, таких как "Мисс мира", "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл".

Победителями оказались представительницы Венесуэлы, которые чаще других выигрывали в этих состязаниях. Например, в прошлом году венесуэлка Мария Веласко Гарсия стала "Мисс Интернешнл", а Стефани Гутьеррес заняла второе место на конкурсе "Мисс Вселенная". Их соотечественницы также регулярно добираются до финалов других престижных международных конкурсов.

На втором месте расположились филиппинки. В пятерку также вошли представительницы Мексики, Южной Африки и Вьетнама. В топ-20 попала и Беларусь, чьи красавицы расположились на 18-й строчке рейтинга.