Вся правда о женской интимной пластике

О всех тонкостях этого деликатного вопроса "Дни.ру" рассказала врач гинеколог-эндокринолог Института пластической хирургии и косметологии Людмила Угрюмова. По ее словам, если недавно женщины вовсе не задумывались о том, чтобы заботиться об "интимной красоте", то сегодня направление эстетической гинекологии, которое помогает вернуть здоровье и прекрасный вид самому сокровенному месту на теле женщины, пользуется огромной популярностью.

Интимная пластика — это целый спектр оперативных вмешательств, которые позволяют не только гармонизировать внешний вид половых органов, но и восстановить утраченные после родов функции. По словам эксперта, после рождения ребенка многие женщины начинают жаловаться на целый ряд проблем.

"Это растяжение стенок влагалища, увеличение его объема, попадание туда воздуха, потеря чувствительности, дряблость кожи половых губ и промежности. Кроме того, могут возникать частые воспалительные процессы половых органов из-за нарушения барьера смыкания больших и малых половых губ", — рассказала Людмила Угрюмова.

Могут доставлять женщине неудобства и деформирующие рубцы на промежности после процедуры эпизиотомии. Это хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища во избежание произвольных разрывов и родовых черепно-мозговых травм ребенка во время сложных родов.

Врач отметила, что возникшие проблемы со здоровьем способна устранить оперативная коррекция. Интимная пластика бывает нескольких видов.

"Существует целый ряд хирургических вмешательств, который позволяет сузить объем влагалища, устранить опущение вагинальных стенок, скорректировать мышечное кольцо промежности, устранить дряблость и провисание кожи в этой области, а также восстановить рубцовые деформации", — разъяснила Людмила Угрюмова.

Другой тип операции, относящийся к интимной пластике, — это операции на малых и больших половых губах.

"Малые половые губы и капюшон клитора часто имеют избыточные размеры. Это врожденное состояние является абсолютной нормой, но может доставлять женщине дискомфорт", — сообщила гинеколог-эндокринолог.

Устранить этот "дефект", придав малым половым губам и капюшону клитора идеальную округлую форму, тонкий и ровный край, позволит лабиопластика. "Такое несложное хирургическое вмешательство дарит промежности эстетичный вид", — заверила Людмила Угрюмова.

Вместе с тем она подчеркнула, что погоня за меньшими размерами может серьезно навредить. Если врач избыточно иссекает малые половые губы, они перестают смыкаться и защищать слизистую влагалища от проникновения агрессивных внешних микробов.

"Результатом этого становятся хронические воспаления половых органов, сухость и дискомфорт. Избыточная коррекция малых половых губ является калечащей операцией!" — предостерегла гинеколог-эндокринолог.

Большие половые губы с возрастом начинают терять свой объем, кожа становится дряблой и обвисает. По словам эксперта, в этих случаях используется контурная интимная пластика, которая позволяет вернуть промежности прежний вид за счет введения гиалуроновой кислоты или собственного жира (при липофиллинге).

"Эти процедуры могут быть необходимы не только для красоты. Достаточный объем больших половых губ имеет колоссальное значение в обеспечении внешней сохранности половых органов и поддержания нужной температуры", — заключила Людмила Угрюмова.