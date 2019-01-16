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Как помочь коже зимой 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Зима — это долгожданная сказка.
У вас есть повод посетить магазины шуб, чем вы обязательно поднимите себе настроение, попить горячий шоколад и получать удовольствие от снежных дней!
Но один из основных недостатков — это то, что зимой наша кожа имеет тенденцию выглядеть «не очень», из-за недостатка влаги и питательных веществ. Если вы хотите сохранить свежий вид лица в зимние дни, следуйте этим советам!

Авокадо и маска для лица с оливковым маслом

Оливковое масло помогает увлажнить кожу и глубоко очистить лицо!
Используя оливковое масло и авокадо вместе, вы можете получить богатую и питательную маску, очищающую поры.
Чтобы сделать эту маску, смешайте с пюре из авокадо и столовой ложкой оливкового масла. Нанесите на лицо и дайте ей высохнуть в течение 10-15 минут.
Смыть теплой водой и вуаля! Кожа станет как новая!

Овсяная маска для лица

Зимой очень полезно употреблять овсянку, так почему бы не попробовать маску из нее?
Она заставит вашу кожу светящейся и быть мягкой, как шелк.
Для этой маски вам понадобится столовая ложка овсяной муки и немного воды и молока. Нанесите смесь на 15 минут и ополосните кожу.

Увлажнение

Зимняя погода часто сушит кожу. Самый простой способ изменить это — увлажнение своей спальни. Результаты не могут быть мгновенными, но первые изменения вы заметите после использования маски для лица!

Вода

Увлажнение изнутри так же важно, как и снаружи. Зимой люди склонны пить меньше воды, потому что им не жарко как летом. Вот почему вы должны сознательно пить воду по восемь стаканов каждый день!

Принимайте витамины

На самом деле, вы должны принимать витамины круглый год.
Но если вы заметили, что кожа лица становится тусклой и сухой в течение зимы, вы должны проявлять особую инициативу в приеме витаминов.
Как вода, витамины питают ваш организм, чтобы вы выглядели еще лучше!

Ешьте больше грейпфрута

Некоторые продукты содержат витамины и минералы, которые будут делать чудеса для вашей кожи.
Этой зимой попробуйте съесть больше грейпфрута, который содержит ликопен, чтобы сохранить вашу кожу мягкой и насытить ее калием, чтобы замедлить эффекты старения.
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