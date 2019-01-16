Зачем нам навязывают стереотипы о внешности

Любая обладательница Барби подвергалась воздействию стереотипов красоты. Есть много женщин и девушек, которые чувствуют себя неправильными, потому что не подходят под какой-то стереотип.

Не так давно было проведено исследование, в котором сравниваются мужские и женские взгляды на красоту. Исследователи попросили как мужчин, так и женщин рассудить, какая фотография модели, носящей различное количество макияжа, была наиболее привлекательной для них, какая фотография была бы наиболее привлекательной для других мужчин и какая фотография была бы наиболее привлекательной для других женщин. И мужчины, и женщины считали, что модели, носящие больше макияжа, будут считаться более привлекательными для мужчин. Интересно, что это было не так. Результаты показали, что больше женщин, чем мужчин, предпочитают модель с большим количеством макияжа.

Так что здесь происходит? Исследователи пришли к выводу, что женщины придерживаются стандарта красоты, которого нет. Но в то же время эти исследователи предполагают, что этот стандарт красоты создается и поддерживается исключительно мужчинами, отражающими их вариант привлекательности. Мы подвергаемся бомбардировке идеалами красоты 24/7, поэтому не играют ли средства массовой информации в значительной степени большую роль не только в создании этой «идеальной» версии красоты, но и в поддержании этого стандарта в повседневной жизни девочек и женщин?

Несомненно, может быть, есть много мужчин, которые принимают решения о том, какие изображения создаются и продаются, но делают ли они это из-за того, что они сами считают привлекательным, или чтобы заставить девушек сказать «я хочу выглядеть как она»? Не является ли суть всей этой работы в маркетинге и деньгах и привлечении внимания женщин? Не является ли корпоративная нужда, а не индивидуальные мужские желания, ответственной за увековечивание этих нереалистичных стандартов красоты?

Интересно также отметить, что статья Time Magazine, одна из многих об этом исследовании, была озаглавлена как «Наука показывает, что мужчины любят женщин с меньшим количеством макияжа». Но нужно задаться вопросом: почему акцент делается на том, какими мужчины предпочитают женщин? Как насчет того, как женщины смотрят на других женщин? По моему опыту, девочки и женщины сравнивают свою красоту с красотой других девушек и женщин (так же как девочки и женщины делают в средствах массовой информации). Результаты этого исследования могут быть тем, что женщины, предпочитающие модель с большим количеством макияжа, делают это просто из-за давления, которое оказывается на них, чтобы они хотели быть похожими на моделей, которых они видят в журналах.

Когда мы думаем о том, как мужчины и женщины воспринимают красоту, важно учитывать не только физическую привлекательность людей. В нашем обществе есть так много факторов, влияющих на то, что мы считаем привлекательным: к примеру, средства массовой информации, маркетинг и способы, которыми они влияют на наши взгляды друг на друга. Это касается не только пола. Только когда мы рассматриваем более крупные силы в игре, мы можем повлиять на то, как эти нереалистичные стандарты красоты влияют на наши отношения и как мы себя чувствуем.

Если вам нужно дополнительное подтверждение того, что нереалистичные стандарты красоты влияют на девочек в раннем возрасте, в одном онлайн-проекте провели опрос еще совсем детей. По словам одной из участниц, измененные изображения на обложках журналов и рекламы рекламируют нездоровые сравнения. «Вы не можете найти свои недостатки, и тогда общество сделает это для вас», — сказала она. Поскольку молодые девушки размышляют о том, чтобы взвешивать себя перед вечеринками на день рождения и втягивать свои животы, когда они идут плавать в детском лагере, они доказывают, что проблемы с изображением тела начинаются в молодом возрасте. Согласно докладу Common Sense Media, даже дети в возрасте 5 лет «выражают недовольство своим телом».

В проекте также представлена вторая группа девушек и их мнение о влиянии нереалистичных стандартов красоты. Они явно моложе, но они все еще понимают, что значит иметь негативный образ тела. Стандарты красоты влияют на девушек и женщин любых возрастов, и бороться с ними нужно как можно скорее.