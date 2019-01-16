10 бьюти-советов по макияжу

У настоящей красавицы всегда есть в запасе парочка идей, которые помогают выглядеть сногсшибательно.

Это может касаться прически, гардероба или ухода за собой. Но очень важно иметь пару секретов для создания идеального макияжа. На это, порой, могут уйти годы, ведь совершенствоваться в искусстве макияжа можно, и даже нужно. Но для тех, кто не хочет ждать, и желает выглядеть красиво прямо здесь и сейчас, мы подготовили пару хитростей, используя которые, ваш макияж будет идеальным. Обязательно сохраните эти советы себе.

1.

Для получения полупрозрачного тона наносите средство подушечками пальцев.

2.

Для получения тона средней и высокой плотности используйте специальную кисточку.

3.

Всегда сначала используете матирующую пудру на наиболее жирных участках кожи (обычно это T-зона). Затем — наносите средство на остальные.

4.

Не забывайте наносить бронзер на шею, зону декольте и по контуру лица, чтобы тон кожи не отличался в этих зонах. Эту ошибку допускают многие девушки.

5.

Когда вы наносите румяна, улыбнитесь. Начините с «яблочек» щек, растушуйте их к вискам, а затем вниз, по направлению к челюсти. Так вы создадите эффект естественного румянца.

6.

Проведите карандашом для бровей или пудрой по верхней линии брови: так лицо будет выглядеть более подтянутым.

7.

Начинайте красить губы от «галочки» над верхней губой до уголков рта. Затем промокните их салфеткой. Так помада ляжет равномерно.

8.

Когда вы подводите подвижное веко, запрокиньте голову назад. Глядя в зеркало, аккуратно проведите линию, начиная от внутреннего уголка глаза.

9.

Красьте глаза тушью, начиная от корней ресниц и двигая кисточку по траектории «зигзаг».

10.

Перед тем, как красить губы помадой, нанесите на них прозрачный праймер и дайте ему подсохнуть в течение пары минут. Так цвет продержится дольше.