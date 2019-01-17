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Невеста обязала подружек изменить внешность ради ее свадьбы 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Сети подвергли критике невесту, которая заставила своих подруг надеть цветные линзы, чтобы соответствовать цветовой гамме ее свадьбы. На обсуждение решения невесты обратило внимание издание Metro.co.uk.
Девушка переживала, что голубые глаза некоторых подруг не будут гармонировать с лимонным цветом дресс-кода. Она опубликовала на Facebook собственную фотографию в лимонном платье, указав, что к нему больше подойдут карие глаза, как у нее.
Комментаторам записи поведение невесты не показалось разумным. Они указывали на то, что девушка перегибает палку. Некоторые отмечали, что не все могут носить линзы, у кого-то они вызывают раздражение.
Девушке объяснили, что дело вовсе не в глазах приглашенных гостей, а в оттенке, который она выбрала в качестве основного для свадьбы. Яркое желтое платье будет сочетаться далеко не со всяким цветом.
В декабре 2018 года в сети порицали невесту, которая придумала для своей свадьбы наряды для худых и для толстых. Стройным девушкам весом до 75 килограммов она наказала прийти в обуви от Christian Louboutin, а тучным дамам — полностью одеться в черное. Полных мужчин обязали одеться в камуфляж и кроссовки.
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