В московском барбер-шопе моют голову шампанским

Барбер Вилен Худавердян, работающий в московском барбер-шопе, предлагает клиентам уникальную услугу — мытьё головы шампанским. Сначала услуга была развлечением, но клиенты пришли в восторг от идеи и так расхвалили её, так что теперь мытьё волос игристым вином предлагают всерьёз. Вилен говорит, что некоторые посетители барбер-шопа приносят собственное шампанское и просят помыть голову, чтобы испытать необычные ощущения от действия пузырьков. Барбер также рассказал, что намерен и впредь удивлять клиентов нестандартными идеями. Так, в его планы входит мытьё головы квасом и водкой.