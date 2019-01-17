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В московском барбер-шопе моют голову шампанским 

Рамблер 1 час назад
Барбер Вилен Худавердян, работающий в московском барбер-шопе, предлагает клиентам уникальную услугу — мытьё головы шампанским. Сначала услуга была развлечением, но клиенты пришли в восторг от идеи и так расхвалили её, так что теперь мытьё волос игристым вином предлагают всерьёз. Вилен говорит, что некоторые посетители барбер-шопа приносят собственное шампанское и просят помыть голову, чтобы испытать необычные ощущения от действия пузырьков. Барбер также рассказал, что намерен и впредь удивлять клиентов нестандартными идеями. Так, в его планы входит мытьё головы квасом и водкой.
Красота , Видео
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