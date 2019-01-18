Лифтинг-макияж: как выглядеть моложе

Когда на омолаживающие процедуры у косметолога не хватает времени, а на пластическую операцию смелости, на помощь придет макияж с эффектом лифтинга. Редакция Passion.ru собрала подробную инструкцию, которая поможет вам воссоздать антивозрастной макияж самостоятельно.

Подготовка кожи

Прежде чем хвататься за бронзер и тональный крем, необходимо подготовить кожу. Подберите правильную базу, исходя из своих потребностей. Самые распространенные возрастные проблемы, которые можно замаскировать с помощью праймера, — расширенные поры, тусклый или неоднородный цвет лица, шелушения, высыпания и купероз.

Расширенные поры и шелущения без труда скроют праймеры с силиконом в составе. С неоднородным тоном эффективно борются цветокорректирующие бьюти-продукты: зеленые скрывают купероз и покраснения, желтые и персиковые маскируют темные круги под глазами, а лиловые или розовые устраняют землистый цвет лица и делают общий вид более отдохнувшим.

Если ни одной из этих проблем у вас нет, пренебрегать базой все же не стоит: средство со светоотражающими частицами в составе увлажнит кожу, подготовит ее к нанесению тона и создаст эффект внутреннего сияния.

Темные круги и мешки под глазами

Вопреки всеобщему заблуждению, эффект лифтинга и точеные скулы не делают лицо моложе. А вот маскировка темных кругов и мешков под глазами точно освежит бьюти-образ. Темные круги стоит маскировать либо невесомыми консилерами с увлажняющими компонентами, либо постараться решить проблему одним лишь тональным кремом. Консилер наносите галочкой или перевернутым треугольником, нижний угол которого находится на уровне крыла носа, а основание тянется от виска до начала носослезной борозды. Растушуйте средство специальной кистью или спонжем, главное — не переборщите и помните, что консилер обладает подсушивающим действием. Также точечно нанесите консилер на внешний уголок глаза и под края носа: в этих зонах чаще всего проявляется купероз.

С мешками под глазами бороться гораздо сложнее, и одной цветокоррекцией тут уже не обойтись. Чтобы обеспечить приток крови и устранить застой жидкости в тканях, протирайте зону вокруг глаз кубиком льда и после наносите увлажняющий крем. Уходовые средства лучше хранить в холодильнике, и тогда лед может и не понадобится. Если вам нужен моментальный эффект, воспользуйтесь чудо-средством, которое работает как цемент и устраняет отеки и мешки в считанные секунды за счет армирования тканей.

Складка века

На темных кругах и мешках макияж глаз еще не закончен, переходим к маскировке нависшего века. Чтобы нарисовать тень чуть выше складки века и, тем самым сделать взгляд распахнутым, вам понадобятся тени светло-серого или коричневого оттенка. Прежде чем наносить их, воспользуйтесь спецальной базой или консилером: эти средства замаскируют просвечивающие сосуды, и макияж будет выглядеть аккуратнее.

Скулы

Вот мы и дошли до прорисовывания точеных скул и полосок бурундучка на носу, которое по недоразумению все именуют контурингом. В возрастном макияже с этим приемом лучше не перебарщивать, иначе изможденный вид от нарисованных выпирающих костей вам обеспечен. Первое, с чего стоит начать, — это подобрать правильный бронзер: серые и совсем рыжие оттенки не подойдут, выбирайте такой цвет, который создаст эффект натуральной тени на лице. Для возрастного макияжа стоит отдавать предпочтение кремовым текстурам: они легче тушуются и в отличии от пудровых не западают в мелкие морщинки.

Правильный контуринг — это не рисование идеальной ровной линии от уголка рта к верхнему краю уха. Чтобы добиться эффекта лифтинга, придется поработать со светотенью: нащупайте пальцами скулу и затемняйте ее нижний край, это поможет визуально подтянуть овал лица верх. Остатки средства на кисти распределите по краям лица: по линии роста волос и нижней челюсти.

Румяна и хайлайтер

Еще два незаменимых для придания лицу здорового цветущего вида бьюти-продукта — это румяна и хайлайтер. Румяна стоит подбирать под цвет губ или любимой помады, и наносить не только на яблочки щек, но и на середину скул: это поможет визуально подтянуть лицо к вискам и обеспечит желанный лифтинг эффект.

Хайлайтер наносите на верхнюю часть скул, чуть выше румян, на середину лба и подбородка, спинку носа и галочку над верхней губой. Чтобы закрепить макияж, воспользуйтесь специальными фиксаторами макияжа или прозрачной транспарантной пудрой.

Все необходимые косметические средства для антивозрастного макияжа уже ждут вас мини-галерее! Помните, что омолаживающий макияжа — это история не про лифтинг и высеченные словно из камня скулы. Ваша задача — создать мейк-ап, который сделает ваше лицо свежим и отдохнувшим.