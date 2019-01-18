Чем защитить губы от морозов

Губы очень чувствительны к холоду и жаре. Помимо того, что в них множество кровеносных сосудов и нервных окончаний, этот участок не защищен жировой подкладкой, которая защищала бы нежную кожу.

Исходя из этого, причин для проблем на губах очень много. Прежде всего, это влияние температуры, пищи, аллергии.

Зимой сосуды на губах сужаются и перестают питать поверхность губ. А если не защитить губы косметикой или шарфом, то мороз негативно подействует и на влагу в верхних слоях кожи. Очень жаркое лето способствует обезвоживанию организма, и нехватка влаги повышает хрупкость нежной кожи. ​

Есть и пища, опасная для губ. Салаты или консервы в уксусе, некоторые фрукты с высоким содержанием кислот, острые снеки сушат кожу, из-за чего появляется сеть трещин.

Если на губах присутствуют заеды, значит, в организме присутствует какая-то проблема. Это может быть как нехватка витаминов, так и хронические заболевания, например, сахарный диабет.

Что же делать с потрескавшимися губами?

Нужно быть осторожным с гладкостью: желая убрать грубую кожу, девушки увлекаются жесткими скрабами, а они с легкостью повреждают и без того травмированную кожу. То же относится к сдиранию чешуек.

Максимально простые средства типа воска или вазелина придают губам былую влажность.

Натуральный мед, масло какао, кокоса — также хорошие увлажняющие средства, которые нужно наносить перед сном.

Помимо внешнего ухода, нужно решать проблему изнутри. Пить нужно сразу, как только приходит чувство сухости во рту. А из продуктов убрать все, что будет раздражать нежную кожу.