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Откровенные снимки пилотессы принесли ей славу 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: @anapaulacespedes
Пилотесса из Парагвая прославилась на весь мир благодаря своим снимкам. На ее фотографии обратил внимание таблоид Daily Mail.
21-летняя Ана Паула Сеспедес постоянно публикует в своем Instagram-аккаунте фотографии в униформе из кабины пилота и в бикини на различных пляжах. Сейчас у девушки более 48 тысяч подписчиков.
Сеспедес рассказала, что пошла по стопам отца и начала учиться на пилота сразу после того, как окончила школу. «Я с восхищением смотрела на папу с самого детства. Стать пилотом всегда было моей мечтой», — пояснила девушка.
«Самое классное в моей профессии — это то, что ты постоянно узнаешь новые места. Полет — это отличный способ оставить все, что тебя волнует, на земле и освободить свой ум»,
— добавила она.
По словам Сеспедес, людям нравятся ее фотографии, потому что они выглядят естественными. «Они [подписчики] часто пишут мне, что я настоящая и что я показываю ценность простых радостей в жизни», — заключила пилотесса.
В октябре пользователи социальной сети назвали стюардессу Майбел Гуо самой красивой бортпроводницей в мире. Это произошло после того, как один из пассажиров опубликовал снимок сотрудницы авиакомпании AirAsia в Facebook. Фотография сразу стала вирусной, и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.
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