Самые болезненные ритуалы красоты

Красота требует жертв, а в некоторых случаях весьма значительных. Рискнут ли современные красавицы повторить подвиги древних женщин?

Эфиопия

Женщины из эфиопского племени мурси украшают свои лица специальными пластинками, которые вставляются в нижнюю губу. Чем больше пластинка, тем красивее считается женщина и тем больше у нее шансов удачно выйти замуж. Этому ритуалу уже много тысяч лет, но и по сей день встречаются особы его практикующие.

Мьянма

Здесь идеалом красоты считается длинная шея. Девочкам народности падаунг с пяти лет надевают на шею металлические прутья, закрученные по спирали.

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С возрастом количество оборотов увеличивается. Также представители этого народа живут и на территории Таиланда.

Китай

Бинтование ног практиковалось в Китае с X до начала XX века. Девочкам с помощью бинтов сгибали пальцы, деформируя стопу и ограничивая ее рост. В результате девочки практически лишались возможности передвигаться самостоятельно, но тогда считалось, что женщине это и не нужно. Ее задача сидеть дома и украшать собой жизнь мужа.

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Невесты с маленьким размером ноги ценились на вес золота, а деформированные таким способом ноги назывались золотыми лотосами.

Древняя Греция

Грязевым ваннам с фекалиями крокодила приписывались чудодейственные свойства. Аристократические дамы принимали такие ванны, пока не почувствуют прилив сил и энергии. Это, конечно, не так болезненно, как бинтование ног, но тем не менее приходилось потерпеть.