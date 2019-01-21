Девушке сделали маникюр со встроенным кальяном

В московском салоне девушке сделали необычный маникюр с настоящим кальяном, который можно покурить. Мастер ногтевого сервиса приклеила к ногтю клиентки миниатюрную колбу и расписала крошечный сосуд в восточном стиле. Затем к колбе прикрепили табак, завёрнутый в фольгу, как к обычному кальяну. Сверху поместили уголёк, после чего клиентка смогла насладиться курением. Вряд ли такое изобретение войдёт в моду: ногтевой кальян сложно назвать практичным. Хотя наверняка найдутся девушки, которые захотят поносить такой аксессуар в качестве экзотического украшения для одного вечера.