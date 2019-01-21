Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маникюр с кальяном сделали девушке в салоне 

Рамблер 35 минут назад
В московском салоне девушке сделали необычный маникюр с настоящим кальяном, который можно покурить. Мастер ногтевого сервиса приклеила к ногтю клиентки миниатюрную колбу и расписала крошечный сосуд в восточном стиле. Затем к колбе прикрепили табак, завёрнутый в фольгу, как к обычному кальяну. Сверху поместили уголёк, после чего клиентка смогла насладиться курением. Вряд ли такое изобретение войдёт в моду: ногтевой кальян сложно назвать практичным. Хотя наверняка найдутся девушки, которые захотят поносить такой аксессуар в качестве экзотического украшения для одного вечера.
Красота , Видео , Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бекхэм поделилась секретами тренировок
Какие диеты бесполезны и опасны3
Прошу совета: «Случайно нашла заначку мужа»165
Что происходит с организмом при похудении6
Как ужиться со свекровью и не потерять мужа4
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
00:51
Маникюр с кальяном сделали девушке в салоне
Красота Мода
00:09
Алеся Кафельникова устроила опасный заезд
Звёзды Теннис
00:29
Вдыхание запаха «вредной» пищи вызывает насыщение
Здоровье
02:37
Андрейченко собирается замуж в третий раз
Звёзды
05:18
Как изменились звезды, когда поправились
Звёзды
11:19
Знаменитости, злоупотребляющие «уколами красоты»
Звёзды
10:14
Самые дорогие в мире фрукты
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение