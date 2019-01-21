Главные вопросы по выбору правильного бровиста

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: «Какая самая важная деталь на лице человека?» От себя могу ответить: брови. Именно брови могут менять наше лицо почти до неузнаваемости, могут добавить выразительности взгляду или сделать из нас советскую продавщицу. Далеко не всем из нас под силу моделирование собственных бровей, так что рано или поздно мы оказываемся перед еще одним вопросом: «Что же нужно учесть при выборе того самого бровиста?»

В первую очередь, нужно определиться с техникой, в которой работает мастер. Если у мастера большой опыт, то у него обязательно должен быть свой «стиль» коррекции. Например, одни считают, что брови должны быть потемнее и шире, другие — светлее и тоньше, кто-то любит идеальные «инстаграмные» брови, а для кого-то важна натуральность. Что тут посоветовать? Обязательно идти к мастеру, работы которого нравятся. Однажды я пришла «вслепую» к мастеру, долго объясняла ему, что мне нужно (ранее брови были осветленными, и я просила покрасить их в совсем светлый холодный цвет к моим пастельно-розовым волосам). Выходя из салона с черными бровями, я зареклась ходить к мастерам «вслепую». И вам не советую.

Выбираем способ коррекции бровей

Чаще всего в салонах встречаются услуги по выщипыванию бровей пинцетом, коррекции воском и коррекции нитью. Чувствительность кожи — вещь индивидуальная, поэтому свой любимый метод можно найти только путем проб и ошибок. Для меня коррекция воском является самым оптимальным и приятным методом. Преимуществом воска считаются идеально гладкая кожа и замедление роста волос

Окрашивание

Окрашивание бровей — это не только придание оттенка, но и коррекция формы бровей. При помощи грамотного окрашивания можно исправить асимметрию, заполнить пустоты между волосками, сделать бровь визуально более густой и широкой. Сейчас в салонах работают по двум направлениям: окрашивание краской и биоокрашивание. Биоокрашивание — это придание оттенка и формы при помощи специальной хны для бровей. После данной процедуры волоски становятся насыщенные пигментом, более плотные и послушные, лучше отрастают. Обязательно проконсультируйтесь с мастером перед окрашиванием, так как у некоторых людей аллергия на краску или хну. Желательно выбрать салон, который работает с большим выбором красителей и оттенков.

Как выбрать салон?

Проще всего, конечно, найти brow bar, где мастера «заточены» под моделирование бровей. На самом деле, рынок сейчас перенасыщен такими заведениями, поэтому поиск не составит труда. Обычно такие места располагаются в торговых центрах, но есть и исключения. Я — не противник мастеров-универсалов, которые могут работать и с волосами, и с бровями, и с ногтями, но у именно бровистов опыта точно побольше.

К каким мастерам лучше не обращаться?

Меня всегда настораживала услуга оформления бровей в кабинетах косметологов. Давайте посмотрим правде в глаза — косметологи зачастую совершенно не владеют техниками правильного моделирования и не специализируются именно на бровях, поэтому вряд ли у них окажется нужный оттенок краски, когда дело дойдет до окрашивания. Также опасайтесь мастеров, которые не проводят нужную дезинфекцию перед процедурой. Не стесняйтесь спрашивать про соблюдение правил дезинфекции, а если вас что-то не устраивает — смело уходите. Ленивый мастер, который пропускает важные этапы в своей работе — точно не наш вариант, какие бы привлекательные работы у него не были.

А самое главное — ищите человека, с которым вам будет приятно провести 30-40 минут вашего времени. Я уже нашла своих идеальных бровистов, чего желаю и вам.