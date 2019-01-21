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Как быстро похудеть зимой: 5 важных секретов 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Советы от ведущей проекта «Идеальной выходной» и обладательницы модельной фигуры Дианы Ходаковской

Пейте много воды

Об этом надо обязательно помнить: как проснулись, с утра сразу пьем два стакана теплой воды натощак. Удобнее всего приготовить себе с вечера бутылочку и поставить рядом с кроватью, чтобы утром не было никакого соблазна достать что-нибудь из холодильника и пожевать. Запомните волшебную фразу: «Чем больше вы пьете воды, тем больше количества жира покидает вас навсегда». Весь обменный процесс происходит в водной среде, а, чтобы похудеть, нам очень важно иметь хороший метаболизм.

Плотный завтрак

Завтрак должен стать вашим любимым приемом пищи, ведь тут можно позволить себе многие излишества без особого вреда для фигуры! Позавтракав, мы уже с утра разгоняем обменные процессы и начинаем худеть. Открою вам один секрет: с утра можно и нужно есть вареное мясо! Тогда точно весь день вы не будете испытывать обманчивое чувство голода, и вам легче будет продержаться, чтобы не сорваться на лишние калории.

Четкий график приемов пищи

Едим 5, а лучше 6 раз в день. Многие до сих пор морят себя голодом, это совершенно ни к чему и, кроме лишнего стресса, никак не способствует похудению. Дробное питание весьма полезно для здоровья, настроения и делает нашу фигуру стройнее. Мой режим дня делится на 3 плотных приема пищи и 2 перекуса. Я знаю, что трудно подобрать полезный перекус, особенно если у вас тяжелый рабочий график и вы весь день бегаете по делам. Просто положите в сумочку авокадо. То что надо зимой, когда свежих овощей и фруктов практически не найти. Оно легкое, не занимает много места и полезнее, чем банан, в котором много сахара, или яблоко, которое совершенно чувство голода не утоляет, на мой взгляд. Я стараюсь растолочь пюре из авокадо и добавить немного лимонного сока для вкуса.

Физическая активность

Движение — это гарантия потери веса. Выбирайте тот вид спорта, который вам наиболее по душе, совершенно не обязательно заставлять себя встать в 7 утра и бегать по холоду, если у вас на самом деле такой привычки нет. Я лично занимаюсь с утра медитацией и выполняю комплекс упражнений из йоги. Так я плавно пробуждаюсь, настраиваю себя и заряжаюсь энергией на весь день.

Правильно спать

Вы знали, что худеть можно даже ночью? Я не шучу. Биологические ритмы для организма так же важны, как правильное питание и вода. Только при полноценном сне наш организм действительно способен усилить процесс сжигания жира, ведь ночью примерно с 23.00 начинает выделяться гормон роста. Если вы действительно хотите привести себя в форму после праздников, сначала восстановите свой режим сна.
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