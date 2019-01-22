Особенности, которые раньше считались привлекательными

Стандарты красоты меняются хоть и не столь стремительно как модные тренды, зато кардинально. Редакция Passion.ru собрала 10 самых необычных черт женской внешности, которые считались эталоном красоты в Древней Греции, Спарте, в Иране 19-ого века и не только. Все подробности — в нашем материале!

Монобровь — фетиш Древний Греции

Всегда хотели знать, откуда пошла мода на густые брови, которые практически срастаются на переносице, а-ля Фрида Калло? Как оказалось, древние греки считали монобровь эталоном женской красоты: они не только не удаляли нежелательные волоски, но и старались подчеркнуть единую линию углем или другими красящими веществами. В современном мире монобровь — худший кошмар любой женщины, поэтому волоски на переносице тщательно удаляются. Впрочем, брови ниточки тоже давно вышли из моды, а соболиная густота, совсем как в Древней Греции, — результат, для достижения которого девушки обращаются к профессиональным бровистам.

Короткие волосы в суровой Спарте

Историю о 300 спартанцах и сказания о земле искусных войнов — Спарте слышали, пожалуй, все. Нет ничего удивительного в том, что при суровых нравах, царивших на этой территории, спартанские женщины после заключения брака обрезали свои волосы и не отращивали длину на протяжении всей жизни. Кстати, мужчины, напротив, отращивали длинную шевелюру и заплетали косу: это было символом силы и мужества.

Малиновые ногти в Древней Ирландии

Золотые волосы, светлая кожа, а главное — изящные кисти, узкие пальцы и ухоженные ногти, — вот, что ценили ирландские мужчины в древности. Именно последний параметр определял красоту женщины и ее шансы на удачное замужество. Ирландки подчеркивали свое главное достоинство красным лаком, состав которого ныне утерян. Девушки, которым с изящными руками и узкими ногтями повезло меньше, использовали лак, чтобы скорректировать форму: прокрашивали алым лишь середину ногтя, делая его визуально аккуратнее. В особом почете также были овальная форма и средняя длина.

Одним из канонов красоты в Древнем Китае были женские ступни, которые не должны были превышать 10 см в длину. С семилетнего возраста девочке бинтовали ступни таким образом, что все пальцы, кроме большого, притягивали к пятке, ломая при этом хрупкие кости. После регулярных бинтований ножки девушек превращались в своеобразные лотосы. Дикий ритуал из Поднебесной не только калечил женщин вплоть до ХХ века, но и приводил к гниению тела и некрозам из-за вросших ногтей, плохого кровотока и невозможности поддерживать элементарную гигиену. Самое интересное, что мужья никогда не видели этого ужаса, ведь показывать голую ногу было верхом неприличия.

Выбритые лбы и отсутствие бровей — главный мастхэв в Средневековье

Идеальный овал лица — как оказалось, эталон женской красоты на протяжении многих веков. Несколько сотен лет назад овальные мягкие черты должен был дополнять и высокий лоб. Ради достижения идеала сбривали волосы со лба и брови, некоторые особо отчаянные дамы и вовсе безжалостно рвали волосы на голове и выдергивали брови или сжигали их негашенной известью. Так лоб выглядел выше, чем был на самом деле, и можно было без стеснения появиться в высшем свете.

Бледная кожа и просвечивающие вены

В эпоху Ренессанса бледная полупрозрачная кожа, через которую буквально просвечивали вены, — один из ключевых стандартов женской красоты. Пудра — самый популярный бьюти-продукт в эту эпоху. Впрочем, лишь на белилах некоторые девушки не остановились и употребляли малые дозы мышьяка. Этот яд придавал болезненный вид лицу, и лихорадочный блеск глазам. В итоге мышьяк вызывал слепоту, поэтому позднее, во времена правления Елизаветы I, девушки перешли к более щадящим методам — кровопусканию.

Викторианская Англия была довольно интересным местом. Одним из величайших законодателей моды была Александра Датская, жена принца Уэльского . До того, как стать королевой Великобритании в 1901 году, она установила один из самых безумных трендов в истории. Очарованные ее красотой, люди стремились последовать примеру Александры. Когда ревматическая лихорадка вызвала хромоту, английские аристократки решили подражать принцессе.

Чтобы правильно скопировать хромоту, женщины сначала стали носить несоответствующую обувь с неудобными искривленными каблуками. Другие красотки обматывали ткань вокруг лодыжки, что заставляло их делать небольшие шаги, каждый из которых грозил вывести их из равновесия.

Пушок над губой — писк моды в 19 веке в Иране

Многие дамы постоянно борются с нежелательными волосками на лице. Однако если бы мы жили в Иране 19-го века, этого бы не потребовалось. В течение периода Каджар считалось, что тонкие усы были эталоном женской красоты. Девушки даже наносили темную тень над верхней губой с помощью макияжа для достижения эффекта пушка. Конец эры Каджар в 1920-х годах также ознаменовал конец эры усов, которые долгое время были стандартом женской красоты в этом восточном регионе.

Обвисший живот — эталон женской фигуры во времена Ренессанса

Эпоха Ренессанса — золотой век бодипозитива. Многие художники, например Рубенс, рисовали красивых и часто чувственных женщин с неидеальными животами. В то время как многие современные женщины хотят иметь плоский живот и стально пресс, пару веков назад пухлые животы считались высотой женственности. В эпоху Ренессанса более крупные женщины считались особенно красивыми. Пышные формы считались признаком богатства, а в Италии — плодородия. Вопреки распространенному мнению, женщины использовали корсеты, чтобы подчеркнуть грудь и бедра, а не осиную талию.

Черные зубы — признак аристократической внешности в Японии

Японии не привыкать к странным трендам. Например, несколько веков назад особое внимание девушки уделяли улыбке. Вместо снежной белизны в моде были черные как смоль зубы. Как именно, японки добивались почернения зубов неизвестно. Однако, археологические раскопки показали, что чернение оставалось на зубах даже после смерти. Позднее, во времена эпохи Эдо, гейши придавали зубам черный цвет с помощью угля, естественно, результат не был перманентным, зато этот способ точно безопасен.