Как получить идеальный блонд и не «убить» волосы

Идеальный холодный блонд — цвет, о котором мечтает, пожалуй, каждая девушка. Однако из-за боязни испортить локоны решается на такое окрашивание не каждая. И зря! Редакция WMJ.ru предлагает 5 дельных советов, которые помогут тебе сохранить волосы в идеальном состоянии после осветления.

Осветление в несколько этапов

Кто бы что ни говорил, но перевоплощение из брюнетки в Снежную королеву за один визит к стилисту — это верная смерть.

Если решила пройти долгий путь к блонду, главное — не спеши: осветляй волосы не более чем на пару тонов. Долгое воздействие обесцвечивающего порошка напрочь лишает волосы жизни, а о здоровом блеске и шелковистости и вовсе не стоит мечтать. Помни, что во время осветления в твоем волосе разрушается кератин, который и отвечает одновременно за пигментацию и силу локонов.

Не отказывайся и от специальных комплексов, которые помогают восстановить дисульфидные связи, разрушающиеся при воздействии химикатов. Если ты мечтаешь о трендовых окрашиваниях, например омбре или шатуш, попроси мастера не наносить осветляющий состав на начесанные волосы, вместо этого отдай предпочтение клиновидному нанесению. От домашнего обесцвечивания тоже лучше отказаться, иначе рискуешь сжечь шевелюру и получить нежелательный оттенок — желтый или зеленый.

Салонный уход

Вот ты выходишь из салона блондинкой и восхищаешься тем, как переливаются на солнце твои волосы. Спешим предупредить, что шелковистыми локоны перестанут быть уже после второго мытья головы. Чтобы пролонгировать эффект, посещать салон придется чаще. Восстановить волосы до первозданного состояния едва ли удастся, но вернуть им блеск и мягкость вполне реально. «Счастье для волос», «ботокс для волос», ламинирование и прочие процедуры, в результате которых заполняется структура волоса, твои новые лучшие друзья. Пренебрегать ими не стоит, иначе твои обесцвеченные локоны быстро превратятся в солому.

Домашний уход

Салонного ухода для поддержания идеального цвета может и не потребоваться. Поддерживать волосы в идеальном состоянии можно даже дома, главное — соблюдать режим ухода: два раза в неделю делать маски для окрашенных волос, раз в неделю мыть голову шампунем с фиолетовым пигментом, чтобы нейтрализовать желтизну, и использовать уплотняющие средства с силиконом, которые сделают волосы мягкими и шелковистыми.

В твоем арсенале должны быть и средства для использования на сухих волосах. Например, специальные масла с легкой текстурой и шиммером в составе придадут локонам живой блеск.

Подключаем природную терапию

Натуральные масла — еще один необходимый элемент ухода за обесцвеченными волосами. Лучше всего работают теплые обертывания: нанеси масло по всей длине волос и оберни их целлофановым пакетом и полотенцем. Если вдруг масло попадет на корни, не переживай, это пойдет им только на пользу и напитает фолликулы полезными веществами. После обертывания важно тщательно промыть голову несколько раз, иначе рискуешь получить эффект грязных склеившихся волос. Лучшие масла для обертывания — это кокосовое, репейное, ши и оливковое.

Отказ от термических укладок

Помимо обесцвечивания, дисульфидные связи разрушает еще и укладка термоинструментами: утюжками, плойками и феном. Обесцвеченные волосы плохо переносят такую экзекуцию, начинают беспощадно сечься и обламываться. Ни о каком здоровом виде и блеске и речи идти не может. Постарайся максимально снизить термическое воздействие на волосы и сушить их естественным путем. Если без выпрямителя или плойки ты жить не можешь, используй средства с термозащитой: они сведут всевозможные повреждения к минимуму.

Текст: Дарья Солодовникова