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Чем опасны парабены в косметике 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Большинство ненатуральной косметики содержит вредные вещества. Их ежедневное использование создает накопительный эффект и может нанести серьезный ущерб здоровью.
Парабены — химические вещества, которые используются как консерванты во многих косметических средствах: шампуни, дезодоранты, зубные пасты и декоративная косметика. Все они помогают сохранить длительный срок годности продукта. Парабены были разработаны в 1920-х годах, а сейчас их можно найти в 85% выпускаемой косметической продукции. Они популярнее других веществ, так как их дешевле использовать в производстве.
Парабены могут быть натуральные и ненатуральные. Если первые быстро выводятся из организма, то вторые оказывают накопительный эффект. Существует шесть типов химических парабенов, названия которых можно встретить на упаковке: метил-, этил-, пропил-, изопропил-, бутил— и изобутилпарабены.
Несмотря на то, что парабены препятствуют размножению бактерий, эти химические вещества считаются эндокринными нарушителями. Сейчас врачи всерьез считают, что они могут помешать выработке эстрогена и изменить гормональный фон. А это, в свою очередь, может вызвать проблемы с репродуктивной системой: бесплодие у мужчин и женщин, а также нарушения в развитии плода.
На данный момент не было проведено ни одного исследования, которое бы убедило запретить использование парабенов в косметике, так как ученые доказали, что эти вещества могут влиять на организм только с помощью накопительного эффекта или в больших количествах, хотя в Европейском союзе уже урегулировали максимально допустимую концентрацию этих химикатов.
Многие косметические бренды до сих пор используют парабены в своей косметике, несмотря на исследования и предостережения врачей. Специалисты также не рекомендуют начинать пользоваться только натуральными продуктами, а выбирать средства с безопасными химическими веществами в составе.
Женский форум
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