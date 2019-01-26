Чем опасны парабены в косметике

Большинство ненатуральной косметики содержит вредные вещества. Их ежедневное использование создает накопительный эффект и может нанести серьезный ущерб здоровью.

Парабены — химические вещества, которые используются как консерванты во многих косметических средствах: шампуни, дезодоранты, зубные пасты и декоративная косметика. Все они помогают сохранить длительный срок годности продукта. Парабены были разработаны в 1920-х годах, а сейчас их можно найти в 85% выпускаемой косметической продукции. Они популярнее других веществ, так как их дешевле использовать в производстве.

Парабены могут быть натуральные и ненатуральные. Если первые быстро выводятся из организма, то вторые оказывают накопительный эффект. Существует шесть типов химических парабенов, названия которых можно встретить на упаковке: метил-, этил-, пропил-, изопропил-, бутил— и изобутилпарабены.

Несмотря на то, что парабены препятствуют размножению бактерий, эти химические вещества считаются эндокринными нарушителями. Сейчас врачи всерьез считают, что они могут помешать выработке эстрогена и изменить гормональный фон. А это, в свою очередь, может вызвать проблемы с репродуктивной системой: бесплодие у мужчин и женщин, а также нарушения в развитии плода.

На данный момент не было проведено ни одного исследования, которое бы убедило запретить использование парабенов в косметике, так как ученые доказали, что эти вещества могут влиять на организм только с помощью накопительного эффекта или в больших количествах, хотя в Европейском союзе уже урегулировали максимально допустимую концентрацию этих химикатов.

Многие косметические бренды до сих пор используют парабены в своей косметике, несмотря на исследования и предостережения врачей. Специалисты также не рекомендуют начинать пользоваться только натуральными продуктами, а выбирать средства с безопасными химическими веществами в составе.