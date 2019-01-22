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Как правильно использовать сухой шампунь 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
Сухой шампунь — неплохая альтернатива обычному средству для мытья волос. Главное — правильно его подобрать и уметь им пользоваться.
При выборе сухого шампуня никаких сложностей нет. Подбирать его следует точно так же, как и обычный: для сухих волос, волос, склонных к жирности или других типов волос.
Для начала распределите локоны на пряди на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Затем нанесите шампунь сначала на корни волос, распыляя средство на расстоянии около 15 см, затем двигайтесь дальше по прядям по линии роста волос. Таким образом обработайте все волосы.
Затем вотрите сухой шампунь в корни волос, распределив средство по всем локонам, и оставьте на 5-10 минут.
Еще раз вотрите средство в кожу головы, а затем остатки сухого шампуня удалите, расчесав волосы.
Такой способ «мытья головы» позволит вашим волосам оставаться свежими пару дней. Но помните, что сухой шампунь может забивать поры кожи головы, что, в свою очередь, приводит к образованию перхоти. Поэтому частое использование сухого шампуня нежелательно.
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