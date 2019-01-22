Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виртуальная модель выглядит реальнее настоящих девушек 

BigPikcha.ru 3 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Японская студия производства компьютерной графики CG Modeling Cafe создала виртуальную модель. Но выглядит нарисованная девушка настолько реалистично, что от живого человека ее отличить сложно.
Разработчики студии Modeling Cafe назвали модель Имма, что с японского переводится как «сейчас». У модели уже есть аккаунт в инстаграме, на который подписаны более 18 тысяч человек.
А недавно она появилась на обложке японского журнала о компьютерной графике CGWorld.
@imma.gram
«Я — виртуальная модель. Интересуюсь японской культурой и кино. Я хочу привлечь людей к модным показам», — говорится в описании инстаграм-аккаунта Иммы.
Да, Имма — не первая модель, созданная на компьютере. Уже стали популярными Микела Соуса, которая рекламируют модные бренды, и чернокожая Шуду.
@shudu.gram
Но основное отличие Иммы от других заключается в том, что уж слишком реалистично она выглядит. Секрет в детализации. Даже если смотреть на фотографии модели крупным планом, можно усомниться в том, что она ненастоящий человек. Чтобы глаза девушки выглядели естественно, дизайнеры сканировали человеческий глаз. Также они добавили поры на коже, детально прорисовали губы.
Возможно, в недалеком будущем виртуальные модели заменят обычных, как минимум на обложках журналов, а может и даже на подиуме.
BigPikcha.ru: последние новости
Подростки на пляжах Калифорнии в 1970-х Один день из жизни 21-летней работницы сексуального фронта Чарующая красота Вьетнама
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что у вас роман с сексистом
Как правильно использовать сухой шампунь
«Шантажирует бывший любовник»5
В чем польза кокосовой воды
Звезды и их двойники, похожие как две капли воды2
Видео
01:09
Рамблер/гороскоп на 23 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:43
Канделаки рассказала об эротических снах
Звёзды
00:31
Подписчики критикуют откровенную обложку с Бузовой
Звёзды
05:50
Звездные мамы, которые растят детей в одиночку
Дети Звёзды
10:54
Распавшиеся пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
04:49
Звезды, похожие на близнецов
Звёзды
08:29
Ужасы нижнего женского белья в СССР
Мода
01:05
Шестилетний парикмахер затмевает профессионалов
Дети Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение