Виртуальная модель выглядит реальнее настоящих девушек

Японская студия производства компьютерной графики CG Modeling Cafe создала виртуальную модель. Но выглядит нарисованная девушка настолько реалистично, что от живого человека ее отличить сложно.

Разработчики студии Modeling Cafe назвали модель Имма, что с японского переводится как «сейчас». У модели уже есть аккаунт в инстаграме, на который подписаны более 18 тысяч человек.

А недавно она появилась на обложке японского журнала о компьютерной графике CGWorld.

@imma.gram

«Я — виртуальная модель. Интересуюсь японской культурой и кино. Я хочу привлечь людей к модным показам», — говорится в описании инстаграм-аккаунта Иммы.

Да, Имма — не первая модель, созданная на компьютере. Уже стали популярными Микела Соуса, которая рекламируют модные бренды, и чернокожая Шуду.

@shudu.gram

Но основное отличие Иммы от других заключается в том, что уж слишком реалистично она выглядит. Секрет в детализации. Даже если смотреть на фотографии модели крупным планом, можно усомниться в том, что она ненастоящий человек. Чтобы глаза девушки выглядели естественно, дизайнеры сканировали человеческий глаз. Также они добавили поры на коже, детально прорисовали губы.

Возможно, в недалеком будущем виртуальные модели заменят обычных, как минимум на обложках журналов, а может и даже на подиуме.