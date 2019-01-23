Продукты, от которых появляются морщины

Женщины тратят много денег на уход и инъекции для сохранения молодости. Диетологи выяснили, что определенные продукты оказывают сильное негативное влияние на вашу кожу и вызывают преждевременное старение.

Сахар

Сахар является одним из главных продуктов, разрушающих коллаген. Этот белок помогает сохранять структуру и эластичность кожи. Более того, сахар усугубляет воздействие ультрафиолета, который также является одной из причин появления морщин. Чтобы предотвратить появление признаков старения, уменьшите количество сладкого в рационе. Обратите внимание не только на конфеты и пирожные, но и на йогурты, соусы и сладкие напитки.

Маргарин

На протяжении долгого времени маргарин считали лучшим заменителем масла, так как в нем нет насыщенных жиров. Но исследования, опубликованные в журнале Американского колледжа питания, говорят об обратном — у людей, употреблявших маргарин, раньше появлялись морщины, чем у тех, кто заменил его сливочным или арахисовым маслом.

Молочные продукты

В супермаркетах редко можно найти натуральные кисломолочные продукты без сахара. Лактоза также может вызвать окислительный процесс, который связывают с разрушением клеток коллагена. Врачи советуют искать другие источники кальция, например, зеленые овощи. А, если вы не можете отказаться от молочных продуктов, выбирайте натуральный греческий йогурт без сахара — в нем больше белка.

Красное мясо

Этот продукт может привести к появлению морщин только, если он был приготовлен на гриле или углях. Постное красное мясо может быть хорошим источником белка, и его не обязательно избегать в своем рационе. Когда оно обугливается, в нем выделяются углеводороды, которые вызывают воспаления на коже, а затем и морщины.