Девушка потратила $500 тысяч, чтобы стать Кардашьян

Бразильянка потратила на превращение полмиллиона долларов

24-летняя бразильянка Дженнифер Памплона часто сравнивает себя с Ким Кардашьян . Чтобы стать ее копией, девушка успела сделать 20 пластических операций на сумму $500 тысяч.

Дженнифер начала свой путь в 17 лет с увеличения груди. Она заметила, что стала выглядеть совершеннее, но теперь не хватало осиной талии. Тогда девушка удалила четыре ребра. Затем последовали липосакция, ринопластика, филлеры в ягодицы и прочие процедуры.

@jenniferpamplona

В прошлом она работала моделью Версаче и состояла в паре с человеком, известным как кукла-Кен. Молодой человек умер от рака, но девушка решила не останавливаться в преображении.

Модель говорит, что в некотором она даже хочет обогнать Ким: «Я не остановлюсь, пока мои ягодицы не станут больше, чем у Кардашьян». Естественно, в этом ей помогут операции.

@jenniferpamplona

Операции Дженнифер взялась оплачивать телекомпания, которая заключила контракт на участие в реалити-шоу по полному преображению.

@jenniferpamplona

Как-то раз девушку сравнили с Ким Кардашьян, и Дженнифер подумала, что это неплохой способ прославиться — стать двойником звезды.