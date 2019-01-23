Девушка потратила $500 тысяч, чтобы стать Кардашьян

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Бразильянка потратила на превращение полмиллиона долларов 

Anews 3 часа назад
24-летняя бразильянка Дженнифер Памплона часто сравнивает себя с Ким Кардашьян. Чтобы стать ее копией, девушка успела сделать 20 пластических операций на сумму $500 тысяч.
Дженнифер начала свой путь в 17 лет с увеличения груди. Она заметила, что стала выглядеть совершеннее, но теперь не хватало осиной талии. Тогда девушка удалила четыре ребра. Затем последовали липосакция, ринопластика, филлеры в ягодицы и прочие процедуры.
@jenniferpamplona
В прошлом она работала моделью Версаче и состояла в паре с человеком, известным как кукла-Кен. Молодой человек умер от рака, но девушка решила не останавливаться в преображении.
Модель говорит, что в некотором она даже хочет обогнать Ким: «Я не остановлюсь, пока мои ягодицы не станут больше, чем у Кардашьян». Естественно, в этом ей помогут операции.
@jenniferpamplona
Операции Дженнифер взялась оплачивать телекомпания, которая заключила контракт на участие в реалити-шоу по полному преображению.
@jenniferpamplona
Как-то раз девушку сравнили с Ким Кардашьян, и Дженнифер подумала, что это неплохой способ прославиться — стать двойником звезды.
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Красота , Видео , КИМ КАРДАШЬЯН
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