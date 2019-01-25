Зачем нужен тоник для лица и как им правильно пользоваться

Если необходимость кремов для лица уже не ставится под сомнение, то этап тонизирования кожи в ежедневном ритуале красоты многие до сих пор игнорируют.

Это непростительная ошибка, уверяют специалисты. Мария Сагайдак , косметолог-эстетист клиники эстетической медицины TORI рассказала читателям «Летидора» о том, зачем нужны тоники и какие они бывают.

Мария Сагайдак, косметолог-эстетист клиники эстетической медицины TORI

Тоник или все-таки лосьон

Многие путают эти два косметических средства. Несмотря на то, что оба они предназначены для очищения кожи, между ними есть одно принципиальное отличие.

Тоник не смывает косметику, он используется в качестве завершающего этапа очищения кожи сразу после того, как вы сняли с лица все загрязнения (очистили кожу молочком, мицеллярной водой или умылись гелем и пенкой).

Главное предназначение тоника — это выравнивать pH кожи, смягчать и увлажнять ее после умывания.

Сейчас производители любят делать универсальные по составу тоники для лица, которые подходят для любого типа кожи.

Что касается лосьона, в его состав часто добавляют спиртосодержащие компоненты. И использовать его можно как после умывания очищающим средством, так и вместо него. Лосьоны больше предназначены для жирной, комбинированной, проблемной кожи.

Многие путают мицеллярную воду с лосьоном или тоником. Это принципиально разные средства!

За счет содержащихся в составе специальных частичек (мицелл), мицеллярная вода призвана очищать кожу от скопившегося жира, загрязнений окружающей среды, декоративной косметики. Частички растворяют всю грязь на поверхности лица. А снимать эту грязь уже нужно при помощи очищающей пенки, геля или молочка. А после этого протереть лицо тоником.

Виды лосьонов и тоников

Лосьоны бывают спиртовыми, кислотными (содержать фруктовые кислоты), травяными, с подсушивающим и противовоспалительным действием. Поэтому они чаще подходят для жирной, комбинированной, проблемной, кожи с высыпаниями.

Тоники на водной основе не содержат спирта. Они могут быть травяными или содержать кислоты для увлажнения кожи.

Тоник не сушит кожу.

Наоборот, он ее смягчает, увлажняет, снимает покраснения, шелушения, успокаивает раздраженные участки.

Тоники больше подходят для сухой, комбинированной, чувствительной, обезвоженной, раздраженной кожи.

Можно ли вообще обойтись без тоника или лосьона

По большому счету, можно и обойтись. Тогда после умывания на кожу сразу наносится крем.

Но только в этом случае ваш уход за кожей будет не полным.

Очень важно поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс кожи, а тоник — то самое средство, которое выравнивает pH. Именно поэтому им лучше не пренебрегать.