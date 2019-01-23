Осиная талия без диет и вреда для здоровья

Пластический хирург Виера Санчес Андрес Родриго (Dr. Andrés Viera Sánchez) рассказывает, зачем Мэрилин Монро удаляла ребра и почему не стоит следовать ее примеру

Тонкая, безупречная женская талия была в моде всегда. В древности красивую женскую фигуру сравнивали с амфорой — похвастаться осиной талией могли далеко не все красавицы, только те, кому она досталась от природы. В более поздние времена женщины перестали ждать от нее милостей и придумали корсет. Теперь вне зависимости от возраста и веса каждая представительница прекрасного пола соответствовала идеалам красоты — имела тонкую талию. Конечно, в корсете было трудно дышать: дамы были бледны и падали в обмороки при каждом удобном случае, но не носить его было невозможно. Каждая женщина хотела, чтобы наряды смотрелись на ней сногсшибательно. Наверное, в те времена и был придуман лозунг: «Красота требует жертв».

Феминизация общества началась тогда, когда женщины заявили о своем праве голосовать и не носить корсет. Добившись равноправия, женщины вновь задумались о красоте и том, как сделать талию осиной без корсета. На помощь им пришла пластическая хирургия: чтобы получить безупречную талию женщины стали удалять нижние ребра.

Деми Мур и Говорят, первой среди голливудских звезд на операцию по удалению ребер решилась Мэрилин Монро, показав всему миру, что женственные формы без тонкой талии невозможны. Удаление ребер делали такие знаменитости, как Шер, Джанет Джексон Дита фон Тиз . Последняя является обладательницей самой тонкой талии среди голливудских див — всего 42 см.

Звезда советского кино, несравненная Людмила Марковна Гурченко во время съемок «Карнавальной ночи» имела талию в 46 см. Позднее ходили упорные слухи о том, что актриса удалила себе нижнее ребра, чтобы сохранить осиную талию на всю жизнь. Конечно, размер талии Людмилы Марковны со временем слегка изменился, но и 56 см, особенно, в достаточно взрослом возрасте — это, согласитесь, не каждому дано.

Сегодня красота жертв не требует. Взамен довольно опасному с точки зрения медицины способу обретения тонкой талии посредством удаления ребер пришла абсолютно новая, набирающая популярность по всему миру, авторская методика коррекции, — сужение талии без удаления ребер.

В чем преимущества данного метода по сравнению с предыдущим? После удаления нижних ребер пациенты сразу попадают в группу риска. Ребра защищают внутренние органы. Они каждый день рисковали: любое падение, несильный удар мог спровоцировать разрыв почки. Отсутствие нижних ребер может привести к опущению почек, смещению других органов и другим серьезным последствиям.

Сужение талии без удаления ребер абсолютно безопасная, малоинвазивная методика, которая отличается малой травматичностью, безболезненностью и небольшим периодом реабилитации. Сегодня сужение талии делается как под местной анестезией, так и под общим наркозом — это зависит от пожеланий пациента.

Вмешательство проводится через небольшие разрезы (максимум 3 см) на спине — там, где расположены последние пары ребер. Надсечение (надламывание) костей производится при помощи специального инструмента — он безболезненно разрезает как мягкие, так и твердые ткани, при помощи ультразвуковых волн. Операция длится не более 30—40 минут. После наложения швов пациент надевает специальный корсет, который и будет моделировать в дальнейшем талию.

Процедура предусматривает сужение талии от 6—10 см. В этом вопросе, конечно, все зависит от желания пациентки. В ряде случаев уменьшение талии происходило на 15—20 см.

Показания к операции:

Женщины, чей индекс массы тела превышает отметку в 25 единиц. Рассчитать этот индекс можно самостоятельно, разделив массу тела (в кг) на рост (в кв. метрах). Допустим, ваш вес 85 кг, рост 1 м 65 см. 65: (1,65 × 1,65) = 31,2. Индекс массы тела в данном случае составляет 31,2, следовательно, операция по сужению вам талии показана.

Вторым условием является отсутствие у пациентки висцерального жира — заметных жировых отложений на животе и боках. Если у пациентки есть такая проблема, то до пьезохирургии ей показана процедура липосакции или липомоделирование, которые направлены на создание контуров тела и уменьшение объемов в области живота и боков.

Противопоказания: ожирение

недостаточная масса тела

период беременности и лактации

планирование беременности в ближайшее время — необходимо дать организму год на восстановление после процедуры сужения талии

несовершеннолетний возраст, других ограничений по возрасту нет

Важно знать. Перед проведением операции нужно сдать общие анализы и пройти обследование: рентгенологическое или компьютерную томографию. Это необходимое условие для проведения операции, так как расположение нижних ребер у каждого человека индивидуально, и доктор должен знать о ваших особенностях перед вмешательством.

Постоперационная реабилитация:

После проведения пьезохирургии пациент находится 1—2 часа в палате под наблюдением врача. Далее со списком рекомендаций он отправляется домой. Возвращение к обычному ритму жизни, например, выход на работу, рекомендуется на второй день после проведения вмешательства.

Поскольку процедура сужения талии без удаления ребер с каждым днем становится все более популярной, и к нам прилетают пациенты со всего мира, хочется их заранее предупредить. Несмотря на то, что сама по себе операция является малотравматичной и достаточной легкой, сразу после нее прыгать в самолет и лететь домой все-таки не стоит. Дайте себе время на небольшую реабилитацию — двух дней после операции вполне достаточно, потом можно и на самолет.

После проведения операции не остается шрамов или рубцов. Швы рассасываются в течение 20 дней после. Через год уже не останется ни следа от проведенного вмешательства.

Сужение талии не является препятствием к последующему деторождению. Рожать после коррекции талии не только можно, но и нужно. Не забывайте, что делать это лучше через год после процедуры.