Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 ошибок в макияже, которые вас старят 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Большинство из нас даже не задумываются, что для антивозрастного макияжа существуют свои хитрости. Рассказываем, как не надо делать макияж, если не хотите подчеркнуть морщины и неровности кожи.

Вы используете неправильные текстуры

Современные бренды выпускают косметические средства в различных текстурах. Один только тональный крем можно найти в виде геля, мусса, пудры и кушона. Но не все это можно использовать для любого типа кожи. Для возрастного макияжа визажисты советуют выбирать легкие текстуры, которые не будут забиваться в поры и морщины. Попробуйте начать пользоваться ВВ-кремом или тональным кремом на водной основе.

Вы часто припудриваете лицо

Многие визажисты рекомендуют обновлять тон с помощью пудры, но это правило не подходит для возрастного макияжа. Со временем наша кожа начинает выделять меньше жира и становится очень сухой, а пудра только подчеркивает это. Если вы боитесь, что ваш макияж не будет держаться, зафиксируйте его специальным спреем.

Вы подводите нижнее веко черным карандашом

Такой способ макияжа глаз старит по двум причинам. Во-первых, ваши глаза выглядят меньше, а во-вторых, вы притягиваете внимание к морщинам на нижнем веке. Вместо этого попробуйте растушевывать коричневые тени под глазами или использовать белый и бежевый карандаш.

Вы выбираете слишком темную помаду

С возрастом наши губы становятся тоньше и теряют форму. Темные цвета не стоит использовать из-за того, что они утяжеляют макияж. Визажисты предлагают сосредоточиться на натуральных цветах, а объем создавать с помощью прозрачного блеска.

Вы не делаете макияж бровей

Это научный факт: с возрастом наши брови выпадают и становятся тоньше. Для того, чтобы сделать их более объемными, воспользуйтесь пудрой для бровей. Придайте им форму с помощью скошенной кисти, а затем заполните, чтобы они казались более объемными.
Женский форум1
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как найти мужа, если нет квартиры47
Звезды до того, как они заработали себе стилиста
«Мудрая женщина простит измену?»4
Мифы и заблуждения о фитнесе, способные удивить2
9 мелочей, которые его втайне возбуждают
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
00:46
41-летняя мать двоих показала, как выглядеть на 20
Здоровье
09:26
Главные красавицы российского кино
Красота Звёзды
01:00
Екатерина Андреева насмешила подписчиков советами
Звёзды
05:20
Жена Всеволода Санаева медленно сходила с ума
Звёзды Любовь
11:40
Иконы стиля женщин СССР
Мода Звёзды
04:00
Звезды, попадавшиеся на воровстве
Звёзды
02:50
Школьников прославила песня в самолете
Дети
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение