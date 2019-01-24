5 ошибок в макияже, которые вас старят

Большинство из нас даже не задумываются, что для антивозрастного макияжа существуют свои хитрости. Рассказываем, как не надо делать макияж, если не хотите подчеркнуть морщины и неровности кожи.

Вы используете неправильные текстуры

Современные бренды выпускают косметические средства в различных текстурах. Один только тональный крем можно найти в виде геля, мусса, пудры и кушона. Но не все это можно использовать для любого типа кожи. Для возрастного макияжа визажисты советуют выбирать легкие текстуры, которые не будут забиваться в поры и морщины. Попробуйте начать пользоваться ВВ-кремом или тональным кремом на водной основе.

Вы часто припудриваете лицо

Многие визажисты рекомендуют обновлять тон с помощью пудры, но это правило не подходит для возрастного макияжа. Со временем наша кожа начинает выделять меньше жира и становится очень сухой, а пудра только подчеркивает это. Если вы боитесь, что ваш макияж не будет держаться, зафиксируйте его специальным спреем.

Вы подводите нижнее веко черным карандашом

Такой способ макияжа глаз старит по двум причинам. Во-первых, ваши глаза выглядят меньше, а во-вторых, вы притягиваете внимание к морщинам на нижнем веке. Вместо этого попробуйте растушевывать коричневые тени под глазами или использовать белый и бежевый карандаш.

Вы выбираете слишком темную помаду

С возрастом наши губы становятся тоньше и теряют форму. Темные цвета не стоит использовать из-за того, что они утяжеляют макияж. Визажисты предлагают сосредоточиться на натуральных цветах, а объем создавать с помощью прозрачного блеска.

Вы не делаете макияж бровей

Это научный факт: с возрастом наши брови выпадают и становятся тоньше. Для того, чтобы сделать их более объемными, воспользуйтесь пудрой для бровей. Придайте им форму с помощью скошенной кисти, а затем заполните, чтобы они казались более объемными.