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Главные красавицы российского кино 

Рамблер 1 час назад
Для актрис привлекательность важна почти так же, как талант. Кинематографические красавицы есть не только в Голливуде, но и в российском кино, и вот самые красивые актрисы сегодняшнего отечественного кинематографа.
1. Александра Бортич (24), одна из самых востребованных актрис нового поколения.
2. Юлия Франц (29), звезда серии фильмов «Гоголь».
3. Наталья Рудова (35), успевшая сняться уже в десятке сериалов.
4. Любовь Аксёнова (28), ставшая известной после сериала «Закрытая школа».
5. Паулина Андреева (30), которая прославилась после сериала «Оттепель».
6. Равшана Куркова (38), без участия которой не обходятся громкие проекты последних лет.
7. Анна Чиповская (31), ещё одна звезда сериала «Оттепель», которая сегодня снимается очень часто.
8. Екатерина Гусева (42), впервые покорившая зрителей в «Бригаде». Сейчас актриса нарасхват у режиссёров и продюсеров: они регулярно появляется на кино— и телеэкранах, выступает в мюзиклах и даёт концерты.
9. Кристина Асмус (30), дебютировавшая в сериале «Интерны» и сразу ставшая любимицей публики.
10. Елена Лядова (38), талант которой по достоинству оценивают и обычные зрители, и критики.
Женский форум
Красота , Видео , Звёзды , Наталья Рудова , Любовь Аксенова , Паулина Андреева , Екатерина Гусева , Елена Лядова , Анна Чиповская , Кристина Асмус , Александра Бортич , Равшан Курков
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