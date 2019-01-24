Почему слоятся ногти на руках: неочевидные причины

Аллергия, бытовая химия и другие неожиданные причины, почему слоятся ногти.

Нехватка витаминов

Причины расслоения ногтей могут носить как внутренний, так и внешний характер. Пальма первенства принадлежит дефициту витаминов и микроэлементов: кальция, витамина D, фосфора, кремния, железа. При их недостатке страдают не только ногти, но и волосы, кожа. В большинстве случаев коррекция рациона питания (включение в него стручковой фасоли, помидоров, цельных зерновых, зелени, печени), прием витаминных комплексов очень быстро дает положительный результат.

Аллергия

Руки и ногти чаще всего страдают от агрессивного воздействия окружающей среды: моющих и чистящих средств, стиральных порошков, перепадов температур. Фактически вся бытовая химия содержит вещества, раздражающие слизистую и кожные покровы. Если у вас начали слоиться ногти, загляните в шкафчик под раковиной и скрупулезно изучите его содержимое. Причиной нарушения целостности ногтевой пластины может быть аллергия на бытовую химию. Она совсем необязательно сопровождается красной сыпью и слезящимися глазами. Устранить проблему просто: приучите себя наводить порядок и мыть посуду в резиновых перчатках. Ну, или просто понаблюдайте за «поведением» своих ногтей, попробуйте вычислить средство, ставшее причиной аллергии, и откажитесь от него.

Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы

Если ногти активно слоятся и приобрели немного голубоватый оттенок, это повод обратиться к специалисту и провести полную диагностику организма. Такое явление может свидетельствовать о патологических процессах в дыхательной и сердечно-сосудистой системах либо о нарушении обменных процессов. При этих заболеваниях ногтевая пластина не получает достаточного питания из-за нарушения кровотока.

Иногда хрупкость, ломкость и изменение цвета сопровождаются чрезмерной сухостью кожи вокруг ногтевой пластины и появлением заусенцев. В данном случае для устранения патологических процессов в организме нужно прибегать к серьезному медикаментозному лечению.

Наличие инфекционного заболевания

Если ногти слоятся и при этом стали слегка «волнистыми», это верный признак наличия микоза (грибкового заболевания ногтевой пластины) и необходимости визита к дерматологу в ближайшем будущем. Изменение цвета ногтевой пластины также может свидетельствовать о наличии грибка.

Сегодня специалисты насчитывают несколько десятков видов и подвидов микозов (болезней, вызываемых паразитическими грибами), и только после лабораторного исследования можно определить возбудителя и назначить корректное лечение. Однако помимо микозов существует еще множество других патогенных микробов. При этом инфекционное заболевание может протекать совершенно незаметно (не считая расслоения ногтей, конечно). Так же, как и в ситуации с микозами, тут может помочь только дерматолог.

Анемия

Слоящиеся ногти — один из главных симптомов нехватки железа в организме. И если не принимать никаких мер, это приведет к развитию анемии. Возможная причина железодефицита — отсутствие правильного сбалансированного питания, которое в срочном порядке нужно корректировать. Помимо расслаивающихся ногтей анемия проявляется сонливостью, снижением работоспособности, апатией и вялостью без видимых на то причин. Если вы заподозрили у себя первые признаки нехватки железа, срочно включайте в меню продукты, которые его содержат, например, печень, белые грибы, тыквенные семечки, чечевицу, какао, кунжут.