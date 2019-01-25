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«Самую красивую женщину-полицейского» бросил парень 

Рамблер 6 часов назад
Адриенна Колежар стала популярна в 2016 году, когда пользователи интернета присудили ей звание самой красивой женщины-полицейского. Она завоевала внимание сотен тысяч поклонников, которые восхищались ее внешностью и фигурой и в шутку просили их арестовать.
@adrienne_koleszar
Сейчас у нее почти 700 тысяч подписчиков в Instagram, но повод для внимания на этот раз стал печальный — недавно она рассталась со своим бойфрендом. Молодой человек никогда не появлялся на фотографиях Адриенны, но она всегда убеждала поклонников, что он у нее есть. Теперь, после 10 лет совместной жизни они решили разойтись. Причин расставания блогер не называет.
Судя по фотографиям Адриенны, она продолжает заниматься любимым делом, а в свободное время посещает тренажерный зал. Потрясающая фигура девушки — результат упорных тренировок и правильного питания. В одном из своих постов она рассказывала, что поднимает гири весом в 170 килограмм, а ее любимое блюдо — овсяная каша с яичным белком.
Поклонники Адриенны поддерживают ее и желают не грустить, а некоторые даже предложили свои кандидатуры на роль нового бойфренда.
Женский форум67
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