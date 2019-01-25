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Парень признал, что урод, и стал секс-символом 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: @rizalxv
Британец Ризал Садели (Rizal Sadeli) обрел популярность в сети, назвав себя уродом после того, как его раскритиковала девушка в Tinder. На защиту 22-летнего студента встали десятки девушек, попытавшихся спасти его самооценку, пишет BuzzFeed.
Садели подвергся критике после того, как опубликовал в Tinder презентацию о себе. Молодой человек объяснил, что решился на этот шаг, потому что за все время пользования приложением у него не было ни одного совпадения. «Поэтому я просто подумал, а почему бы и нет?» — сказал студент BuzzFeed.
В презентации он иронично описал свои характеристики, качества и услуги, которые может предоставить. Садели похвастался хорошей физической подготовкой, умением готовить, тем, что ладит с детьми и животными. В качестве своих преимуществ он перечислил наличие подписки на Netflix, а также умение создавать вирусные посты (однажды Садели собрал 17 тысяч ретвитов).
На другом слайде он представил отзывы о себе. «Сосед по дому: "Ты никогда не воруешь у меня еду и вообще, зачем ты об этом меня спрашиваешь?"» — приводил слова приятеля британец. «Один из моих любимых детей», — советовала мать Садели.
От лица бывшей девушки он написал, что рекомендует себя в качестве «первого бойфренда», а от лица подруги призывал девушек сделать его своим «первым парнем-азиатом уже сегодня».
Одной из пользовательниц Tinder презентация показалась глупой. «Кто вообще так делает?» — написала она в Twitter.
На это молодой человек ответил: «Это потому что я уродлив». Его ответ стал вирусным, а обидчице пришлось удалить свой первоначальный пост. Незнакомые девушки забросали молодого человека комплиментами, называя его симпатичным и привлекательным. Одна из них заявила о готовности сделать аналогичную презентацию, в которой объяснила бы, почему свайпнула бы его вправо в Tinder. Поклонницы студента предрекли, что критиковавшая его девушка пожалеет о своем шаге, когда узнает, кого она упустила.
Герой поблагодарил девушек за теплые слова, отметив, что не привык к такому вниманию со стороны красивых особ. Он выразил надежду на то, что ему удастся найти приятную компанию на День Святого Валентина.
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