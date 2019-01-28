Самая малость: Любовнице Петросяна дали ценный совет

С того момента, как на глазах у всей страны начала распадаться семья юмористов Евгения Петросяна Елены Степаненко , внимание общественности оказалось сосредоточено на молодой помощнице комика Татьяне Брухуновой. Ее тут же окрестили любовницей Петросяна. Поклонники восхищаются ее красотой, а злопыхатели ищут повод, чтобы придраться. «Дни.ру» решили объективно взглянуть на внешний вид помощницы Евгения Петросяна.

Образ Татьяны Брухуновой оценила ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur Анастасия Николаева . «Судя по фотографиям в открытом доступе, Татьяна увлечена модой и следует за всеми последними тенденциями, не боится ярких вещей, сложных форм и силуэтов, умело комбинирует их между собой», — в разговоре с «Дни.ру» заметила эксперт.

Однако то, как мы воспринимаем человека, основывается не только на той одежде, которую он для себя выбрал. «С макияжем дела обстоят хуже. Если говорить прямо — его попросту нет. Хотя удачно подобранная оправа очков сглаживает этот недостаток», — заметила Анастасия Николаева.

Она решила дать спутнице Евгения Петросяна ценный совет. «Давно следует понять, что макияж в наше время — это не только смокиайз с кричащей темной подводкой вокруг глаз. Это, в первую очередь, умелое подчеркивание своей натуральной красоты. Как щепотка приправы в сложном блюде, когда вроде и так вкусно, но не хватает перчинки», — подчеркнула ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur.

"Для актуального образа нужна самая малость— красивые ухоженные брови и идеальная кожа. Я бы порекомендовала Татьяне воспользоваться бб или сс кремом — супер легкие, супер тонкие, делают лицо невероятно ухоженным и их совершенно не видно на коже. Подсветить кожу хайлайтером, добавить кремовых румян (сейчас как никогда в тренде здоровый румянец), а брови можно подчеркнуть гелевой тушью: из-за обволакивания и окрашивания каждого волоска создается эффект пушистых бровей", — заметила Анастасия Николаева.