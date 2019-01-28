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Кровь, навоз и средства для омоложения в древности 

Умная 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Клеопатра"
Помните, какой рецепт омоложения предложила Царь-девица своему престарелому жениху в сказке про Конька-горбунка? Она велела Три котла больших поставить И костры под них сложить. Первый надобно налить До краев водой студеной, А второй — водой вареной, А последний — молоком, Вскипятя его ключом. Искупавших последовательно в этих трех котлах, царь должен был стать молодым красавцем. Как мы все помним, в сказке все произошло несколько иначе. Однако, не стоит думать, что экстремальный подход Царь-девицы уникален. История знает не менее шокирующие средства омоложения. Вот лишь некоторые из них.

Ванны из молока и спермы

Известно, что царица Клеопатра принимала ванны из молока. От нее не отставали римские матроны. Когда жена Нерона Поппея Сабина отправлялась в путешествие, ее всегда сопровождало стадо ослиц, поскольку ослиное молоко считалось наиболее подходящим для косметических целей. Но и этого было недостаточно для достижения желанного омоложения. Для банных процедур знатных римлянок помимо ослиц нужны были и молодые рабы. В молоко для ванны подмешивалась их свежая сперма. Считалось, что после такого омовения матрона станет юной и прекрасной, как нимфа.

Косметика на основе ядов

Чтобы выглядеть моложе, модницы во все времена использовали косметику, и, прежде всего, белила и румяна. Кроме того, в Европе в эпоху средневековья модно было рисовать поверх белил голубенькие прожилочки, имитирующие кровеносные сосуды, просвечивающие на молодой коже висков и шеи. Белила изготавливали на основе свинца, румяна — соединений ртути, краску для голубых прожилок — из мышьяка. Кроме того, ресницы и брови окрашивали при помощи ядовитой сурьмы. Но и этого мало. Чтобы добиться желаемого цвета лица, белого, как у молодой девушки, модницы в Средние века пили уксус и даже принимали мышьяк в маленьких дозах. Удивительно ли, что женская смертность в те времена была невероятно высокой, и большинство красавиц умирали молодыми, так и не успев дожить до старости?

Алхимические средства с элементами каннибализма

Помимо косметологов и парфюмеров поисками омолаживающих средств занимались алхимики. Они искали философский камень — субстанцию, способную не только превращать свинец в золото, но и даровать вечную молодость. А для достижения такой цели все средства хороши! Известный барон Жиль де Рэ, верный сподвижник Жанны д’Арк и прототип Синей Бороды, обвинялся в колдовстве и чародействе, которыми занимался с какими-то алхимиками, которых он поселил в своем замке. Во время следствия он признался, что похищал маленьких мальчиков и девочек, устраивал с ними педофилические оргии, а затем убивал. Тела этих детей использовались для приготовления алхимических препаратов, в частности, кости шли на создание порошка, который являлся необходимым элементом для создания философского камня и эликсира вечной молодости. Впрочем, под пытками чего не скажешь. Тем не менее, алхимики барона де Рэ были не первыми, кто додумался применять человеческую плоть для создания эликсира молодости. В древней Персии знахари предлагали такой рецепт: рыжего и веснушчатого человека предлагалось кормить свежими плодами до 30 лет. После этого бедолагу следовало поместить в каменный сосуд, залить медом и герметично закупорить. Через 120 лет тело, ставшее мумией, должно было приобрести «молодильные» свойства, и его следовало потреблять маленькими кусочками для достижения вечной молодости.

Омоложение при помощи навоза

Да-да, в древности красавицы применяли навоз как составную часть омолаживающих масок. Египтянки брали для этих целей крокодилий навоз, а индианки — коровий. Впрочем, коровий навоз и сегодня считается в Индии замечательным очищающим, лечебным и омолаживающим средством. Корова — священное животное, и все, что от нее происходит, обладает целебными свойствами. Поэтому из коровьего навоза делали и делают лекарства, косметические маски и даже зубной порошок. Японки делают омолаживающие маски для лица на основе соловьиного помета. В античном мире в качестве косметического средства применяли не только навоз животных, но и человеческие фекалии.

Ванны из крови

Человеческая кровь во все времена считалась средством, дающим молодость и силу. В древнем Риме после окончания гладиаторских боев старики иногда спускались на арену, чтобы умыться в свежей крови убитых бойцов. Восточные деспоты так же применяли кровь молодых людей, желая продлить свои годы. Но всех превзошла венгерская графиня Елизавета Батори, которая жила в XVI веке, и была, между прочим, родственницей известного графа Дракулы. Эта женщина была представительницей самой высшей венгерской знати, редкой красавицей и законченной садисткой и маньячкой. Почувствовав приближение старости, графиня, которой минуло 40, обратилась к некой колдунье с вопросом: как бы ей продлить молодость? Колдунья посоветовала верное средство: кровь девственниц. При этом использовать эту кровь следует в период между Рождеством и Крещением, когда темные силы особенно послушны колдовским чарам. А чтобы успех косметической процедуры был полным, жертву следовало умертвить как можно более мучительно. В окрестностях замка Батори стали исчезать молоденькие крестьянки. Девушек затаскивали в подвал замка, и там графиня подвергала их изощренным пыткам, после чего убивала и выпускала кровь в специальную ванну. После таких ванн графиня, как говорят, и впрямь хорошела на глазах. Страшно представить, сколько девушек убивала кровавая графиня для получения одной ванны. Думается, не меньше пяти-шести. По легенде, именно Елизавета Батори применила для умерщвления своих жертв приспособление для пытки под названием «железная дева». Это полая человеческая фигура, утыканная изнутри острыми и довольно длинными металлическими спицами. Человека ставят внутрь, и две половинки «девы» закрываются. Острия ранят несчастного, причиняя ему боль, но не убивают. Батори сделала «деву» с остриями такой величины, что они протыкали жертву насквозь. Поместив обреченную девушку внутрь этой жуткой конструкции, графиня приказывала поднять ее над ванной и нежилась под стекающими вниз струями крови. Говорят, кровавая графиня убила более 600 девушек. Конец ее злодеяниям был положен лишь тогда, когда графиня с крестьянок переключилась на девиц благородного происхождения. Были наконец-то проведены следственные мероприятия и графиню взяли в подвале замка с поличным. Она окончила свои дни в заточении.
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