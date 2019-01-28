Привычки, которые помогут разогнать метаболизм 

Чем старше мы становимся, тем медленнее происходит обмен веществ в нашем организме. Из-за этого появляется лишний вес, который вредит не только фигуре, но и здоровью в целом. Некоторые полезные привычки помогут его ускорить и немного оттянуть процесс старения.
Ешьте часто и маленькими порциями
Буквально каждую неделю появляются новые диеты, которые советую попробовать новый режим питания. Но самым эффективным советом по-прежнему остается другой. Нужно есть часто и маленькими порциями. Помимо основных приемов пищи подкрепляйтесь перекусами и не устраивайте голодовки.
Сократите потребление сахара
Сладкое понижает уровень вашего иммунитета. Из-за этого организм становится слабее и ему не хватает энергии для быстрого обмена веществ. Более того, для усвоения сахара нужно много магния, выработка которого также забирает у организма много сил.
Принимайте холодный душ
Холод значительно увеличивает энергетический обмен. Если тело находится в состоянии покоя в холодной среде, то метаболизм может вырасти примерно в пять раз. Не нужно дни напролет поливать себя холодной водой. Попробуйте с пятиминутного контрастного душа с утра — он поможет вам взбодриться.
Добавьте белка в свой рацион
Для переваривания белковой пищи необходимо много энергии, поэтому во время ее обработки вы сожжете около 25% калорий от самого блюда. Так вы сможете худеть без физических нагрузок. Более того, белки способствуют наращиванию мышечной массы.
Комментирует диетолог Дарья Костина:
Скорость метаболзима может зависеть не только от неправильного образа жизни. Главными факторами могут стать наследственность и гормональный фон. Если дело в этом, то вышеназванными способами разогнать обмен веществ будет сложно. Для начала проконсультируйтесь со специалистом и выясните настоящую причину проблемы, а затем обращайтесь к диетам.