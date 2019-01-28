Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привычки, которые помогут разогнать метаболизм 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "красотка на всю голову"
Чем старше мы становимся, тем медленнее происходит обмен веществ в нашем организме. Из-за этого появляется лишний вес, который вредит не только фигуре, но и здоровью в целом. Некоторые полезные привычки помогут его ускорить и немного оттянуть процесс старения.

Ешьте часто и маленькими порциями

Буквально каждую неделю появляются новые диеты, которые советую попробовать новый режим питания. Но самым эффективным советом по-прежнему остается другой. Нужно есть часто и маленькими порциями. Помимо основных приемов пищи подкрепляйтесь перекусами и не устраивайте голодовки.

Сократите потребление сахара

Сладкое понижает уровень вашего иммунитета. Из-за этого организм становится слабее и ему не хватает энергии для быстрого обмена веществ. Более того, для усвоения сахара нужно много магния, выработка которого также забирает у организма много сил.

Принимайте холодный душ

Холод значительно увеличивает энергетический обмен. Если тело находится в состоянии покоя в холодной среде, то метаболизм может вырасти примерно в пять раз. Не нужно дни напролет поливать себя холодной водой. Попробуйте с пятиминутного контрастного душа с утра — он поможет вам взбодриться.

Добавьте белка в свой рацион

Для переваривания белковой пищи необходимо много энергии, поэтому во время ее обработки вы сожжете около 25% калорий от самого блюда. Так вы сможете худеть без физических нагрузок. Более того, белки способствуют наращиванию мышечной массы.
Комментирует диетолог Дарья Костина:
Скорость метаболзима может зависеть не только от неправильного образа жизни. Главными факторами могут стать наследственность и гормональный фон. Если дело в этом, то вышеназванными способами разогнать обмен веществ будет сложно. Для начала проконсультируйтесь со специалистом и выясните настоящую причину проблемы, а затем обращайтесь к диетам.
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя трогать свое лицо
«Идеальных мужчин нет, у каждого своя дурная тайна»4
Находчивая невеста заказала платье с карманами
Как обманывают покупателей в «Киберпонедельник»1
Андрееву и Бондарчука заподозрили в тайной свадьбе6
Видео
Рамблер/гороскоп на 29 января
Психология
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды
Психолог объяснил, почему Аршавин избегает детей
Звёзды
Власти принудят россиян к здоровому питанию
Здоровье
Куценко заставил поклонников поволноваться
Звёзды
Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра
Звёзды
Чем опасны белые полоски на курином филе
Еда
Что не стоит есть на завтрак
Еда Здоровье
Звезды за 80, которые по-прежнему в форме
Звёзды Красота
Знаменитые красавицы, которым повредил ботокс
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение