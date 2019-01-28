5 способов победить целлюлит с помощью диеты

Даже если вы любите свое тело, иногда у вас может случиться такой день, когда внутренний критик начнет громко заявлять о том, что вы недостаточно идеальны. Чаще всего раздражение вызывает целлюлит — по некоторым оценкам, он наблюдается у 93% взрослых женщин. При этом совершенно неважно, какой вес и тип телосложения — чаще всего причины его появления обусловлены генетикой. Чтобы справиться с целлюлитом, стоит поддерживать здоровый вес, выполнять силовые тренировки, растяжку, а также контролировать свое питание. Сегодня мы расскажем о том, что стоит добавить в свою диету, чтобы кожа долгое время была упругой и эластичной.

1. Конъюгированная линолевая кислота

Мясные и молочные продукты, особенно говяжьи субпродукты, богаты линолевой кислотой, которая представляет собой транс-жир естественного происхождения. Она может эффективно уменьшать целлюлит и улучшать обмен веществ. Недавнее клиническое исследование, проведенное в Китае, показало, что эта кислота позволяет снижать процентное содержание жира в организме. Изучение проводилось в течение 12 недель с участием 63 пациентов с ожирением и показало, что при добавлении линолевой кислоты среднее снижение массы тела составило 0,7 кг, а процент жира уменьшился на 0,6%. Линолевая кислота также является мощным антиоксидантом, который позволяет избавляться от токсинов и накапливаемой под кожей жидкостью, снижая отечность кожи и уменьшая область целлюлита.

2. Эстрогенные добавки

Целлюлит, вызванный превышением нормы эстрогена в организме, можно уменьшить с помощью добавок, направленных на детоксикацию эстрогена. Недавнее исследование, опубликованное на PubMed, установило эффективность диеты, физических упражнений и уменьшения эстрогена при исследовании 86 женщин, разделенных на четыре группы. Первая группа была контрольной, второй назначалась только диета, третьей — диета и физические упражнения, в то время как четвертой назначалась диета, физические упражнения и добавки, снижающие эстроген. Женщины из четвертой группы имели более положительные результаты, чем остальные. Стоит отметить, что для того, чтобы узнать уровень эстрогена в своем организме, а также получить рецепт на необходимый препарат, необходимо обязательно сдать анализы крови и получить консультацию врача-эндокринолога.

3. Коллаген

Потребление большого количества желатина и других богатых коллагеном продуктов позволяет увеличить содержание пролина и глицина в организме. Эти две аминокислоты укрепляют и способствуют построению здоровой кожи, а значит, играют серьезную роль при уменьшении целлюлита. Одним из самых распространенных источников коллагена является костный бульон и внутренние говяжьи органы. Кроме того, коллаген можно потреблять в форме специальных добавок, продающихся в магазинах спортивного питания и аптеках.

4. Низкоуглеводная противовоспалительная диета

Низкоуглеводная диета, содержащая противовоспалительные соединения и жиры, отлично подходит для борьбы с целлюлитом. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как орехи, лосось или льняное масло, а также другие полезные для здоровья продукты, содержащие полезные жиры, оказывают значительное влияние на уменьшение целлюлита. Одной из самых популярных противовоспалительных диет является средиземноморская, так что если вы хотите получить максимум пользы для своего здоровья — начните изучать рецепты именно этой кухни.

5. Диета, богатая полифенолами

В еще одном исследовании, опубликованном на PubMed, приняли участие 29 женщин с целлюлитом 2-й степени, которые регулярно употребляли сок черноплодной рябины, богатый полифенолами. Через 45 дней исследование пришло к выводу, что органический сок черноплодной рябины может оказывать положительное влияние на целлюлит. Кроме сока, можно добавить в свой рацион розмарин, свеклу, чернику, ежевику, черную смородину, клюкву и малину — все эти продукты, содержащие полифенол, позволят снизить уровень жира в организме, а также улучшить состояние соединительных тканей.

Беспокоит ли вас целлюлит?