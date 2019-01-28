Как справляться с сухостью локтей и коленей

Кожа в этих местах почти не имеет сальных желез. При этом она больше всего подвержена растяжению и давлению. И часто в холодный период у многих появляются проблемы именно на этих участках кожи

Шелушение и раздражение на коленях и локтях может также возникнуть из-за постоянного соприкосновения с синтетическими тканями, воздействия горячей воды и моющих средств. Проблемы с кожей могут быть следствием внутренних заболеваний и несбалансированного рациона питания, авитаминоза и низкого гемоглобина. В первую очередь нужно провериться на сахарный диабет, эндокринные и дерматологические заболевания, анемию. Если со здоровьем все в порядке, то обратите внимание на свое меню. В рационе обязательно должны присутствовать сезонные овощи и фрукты, морская рыба, кисломолочные продукты, орехи, яйца, растительные масла. И конечно же, нельзя забывать об уходе за кожей коленей и локтей. Тем, кому лень заниматься приготовлением домашних скрабов и кремов, можно воспользоваться средствами для лица. Раз в неделю наносить скраб, каждый вечер перед сном — питательный крем, в состав которого входят масло жожоба, абрикосовое, макадамии или ши.

Масляные обертывания

Тканевую салфетку смочить в теплом растительном или касторовом масле, обернуть ее вокруг локтей или коленей, затем накрыть полиэтиленовым пакетом и закрепить бинтом или тканью. Подержать компресс несколько часов.

Скраб

Смешать по 1 ст.л. соды и молока. Скрабом можно пользоваться раз в два дня. Он не только удалит омертвевшие клетки, но и смягчит кожу.

Осветляющие ванночки

У многих локти не только шелушатся, но еще и темнеют. Отбеливающим эффектом обладают отвары из одуванчика, тысячелистника и корней петрушки. На 1 л воды требуется 50 г растений. Для увлажнения траву можно заваривать молоком или добавлять в отвар мед или глицерин. Локти опускают в ванночку минут на 15–20. После чего их аккуратно протирают мочалкой или пемзой, наносят питательный крем. Такие ванночки можно делать 2 раза в неделю. Также хорошим отбеливающим эффектом обладает лимонный сок. Каждый вечер рекомендуется протирать проблемные участки кожи кусочком лимона.

Увлажняющая маска

Щепотка куркумы, по ложке жидкого (или растопленного на водяной бане) меда и теплого молока. Маска должна иметь кремообразную консистенцию. Ее нужно нанести на кожу локтей и коленей на 15 минут. Маска не только хорошо увлажнит кожу, она еще обладает и антисептическим эффектом.

Оливковое масло

Самый простой и эффективный способ, как избежать сухости кожи. С началом отопительного сезона регулярно смазывайте колени и локти оливковым маслом. Оно прекрасно впитывается и увлажняет кожу. Вместо оливкового масла можно использовать кокосовое.