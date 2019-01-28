Почему нельзя трогать свое лицо

Всем хочется похвастаться прекрасным внешним видом, но не у всех получается его поддерживать. WomanHit.ru расскажет, как правильно ухаживать за лицом

Каждой девушке хочется быть красивой, и это естественное желание. Внимание к себе у девочки просыпается уже в юности. С возрастом наш стиль, техника макияжа меняются, как правило, в лучшую сторону. Однако не все знают, что основа хорошего внешнего вида — здоровый организм.

Первое, что видят другие люди при встрече с нами, — наша кожа. Что же нужно для того, чтобы подержать самый большой орган в хорошем состоянии? Мы собрали для вас рекомендации, следуя которым можно добиться потрясающих изменений, если у вас по тем или иным причинам возникают проблемы с кожей.

Здоровый сон и правильное питание

В ежедневный рацион нужно включать как можно больше свежих овощей и фруктов: эти продукты содержат необходимые витамины, которые невозможно получить другим способом. Например, овощи богаты витаминами А и Е. В цитрусовых содержится витамин С. По мере возможности исключите из рациона все копченое, слишком соленое и мучное. Если вы предпочитаете употреблять растительное масло, замените его на оливковое. Не делайте слишком сложных блюд с серьезной тепловой обработкой, так как в процессе всевозможных обработок исчезают основные витамины и минералы. Пища должна быть простой.

Перейдем к вечерним процедурам. Здоровый сон исключительно важен для поддержания всего организма в тонусе. В том числе недостаток сна отражается на кожных покровах. Важно ложиться спать не позднее 23.00. Минимальное количество часов, которые вы должны провести в постели — 7—8. Отсутствие режима приводит к значительным ухудшениям обменных процессов в коже.

Для получения дополнительной поддержки кожи, если вы не можете по каким-то причинам употреблять свежие овощи и фрукты, купите в аптеке витаминный комплекс или БАД. Да, они не так полезны, как натуральные продукты, но в условиях современности приходится идти на уступки.

Очищение

Один из основных этапов ухода — очищение. Важно очищать кожу утром и вечером, причем вечерние процедуры будут поважнее, так как за день на поверхности кожи накапливаются вредные элементы из внешней среды. Подбирая средство для очищения, ориентируйтесь на тип вашей кожи. Во время самой процедуры умывайтесь теплой водой, так как холодная и горячая будут раздражать кожу. Только при правильном очищении кожа отзовется и будет выглядеть прекрасно.

Упражнения

Обязательно занимайтесь физическими упражнениями: они стимулируют выработку гормонов, которые влияют на работу сальных желез. Кроме того, физические упражнения помогут разогнать застоявшуюся кровь. Если вам противопоказаны силовые упражнения, ходите больше пешком.

Исключите алкогольные напитки и напитки с высоким содержанием кофеина. Постарайтесь поменьше нервничать, ведь стресс — худший враг хорошей кожи. Во время стресса вырабатывается слишком много кортизола, который отрицательно сказывается на состоянии кожи.

Никотин — еще один фактор, из-за которого наша кожа страдает. Известно, что из-за курения наш организм лишается ценного витамина С. Ухудшается приток крови к поверхности кожи, поэтому кожа приобретает нездоровый оттенок и появляются синяки под глазами.

Увлажнение

Также один из важнейших этапов. Как известно, человек на 70% состоит из воды, поэтому ему необходимо поддерживать водный баланс. Пейте не меньше 1.5 литров воды в день. Что касается наружного ухода, приобретите крем по вашему типу кожи, но все же желательно проконсультироваться с косметологом, если у вас серьезные проблемы с кожей, ведь одним кремом здесь не обойтись.

Поменьше трогайте лицо

На наших руках живет множество бактерий. Когда вы прикасаетесь руками к лицу, вы оставляете большую часть этих бактерий на коже. Они начинают размножаться и приводят к печальны последствиям, вплоть до серьезных кожных заболеваний.