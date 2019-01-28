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Знаменитые красавицы, которым повредил ботокс 

Рамблер 1 час назад
Знаменитости должны следить за собой и поддерживать красоту. Если на лице появляется новая морщина, поклонники тут же начинают упрекать звезду за нежелание или неумение сохранять молодость. Однако те же поклонники тут же набрасываются на кумира, если видят эффект от пластических операций, особенно если результат действий хирурга или косметолога оказался не слишком удачным. Знаменитости, злоупотребляющие уколами ботокса или часто использующие филеры, сразу же становятся объектом критики. Смотрите видео и узнайте, кото фанаты подозревают в чрезмерном пристрастии к «уколам красоты».
Красота , Видео , Звёзды
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